La prestigiosa página Médicos y Pacientes (perteneciente a la Organización Médica Colegial de España) ha entrevistado al doctor ceutí José Enrique Roviralta, representante de Otorrinolaringología en la comisión nacional de la especialidad y presidente del Colegio de Médicos de Ceuta. En la entrevista, el médico local ofrece su opinión profesional sobre diferentes aspectos relacionados con la otorrinolaringología y la ciudadanía, destacando la importancia de los profesionales de la Medicina en la promoción de hábitos saludables entre la población

¿Cómo le explicaría a la sociedad en qué consiste la labor de un médico especialista en Otorrinolaringología?

Es un profesional que, además de los seis años de estudios preceptivos de la carrera de Medicina, ha dedicado otros cuatro años de formación postgrado para adquirir los conocimientos y competencias necesarios para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades y trastornos relacionadas con la nariz, la garganta y el oído además de la cabeza y el cuello, tanto en población adulta como infantil, desde el punto de vista médico y quirúrgico. También abarca los trastornos de la voz y el lenguaje, la alergia, los ronquidos y trastornos del sueño, las alteraciones del equilibrio y la cirugía plástica facial.

¿Cómo cree que se puede educar en salud a los ciudadanos para intentar que no se conviertan en pacientes?

El médico puede y debe desempeñar un rol esencial en educar en salud a la ciudadanía y ya no solo en la consulta con nuestros pacientes, sino también desarrollando esta función a nivel mediático y en las redes sociales. Nuestro papel no debe limitarse a diagnosticar y tratar enfermedades, sino también a ejercer un liderazgo social en la promoción de la salud y de hábitos de vida saludables.

Así a modo de ejemplo, los otorrinolaringólogos, además de hacer audiometrías para diagnosticar la sordera, también podemos participar en campañas de concienciación para que los jóvenes no abusen del volumen alto a la hora de escuchar música y prevenir el desarrollo de traumatismos sonoros y futuras pérdidas de audición.

En la promoción de la salud a nivel social tienen un papel trascendental los Colegios de Médicos y las Sociedades Científicas.

¿Cuáles son las necesidades más urgentes en el ámbito de la Otorrinolaringología?

A nivel formativo la especialidad se realiza actualmente durante un periodo de 4 años tras superar el examen MIR. Sin embargo, la mayor complejidad alcanzada por esta especialidad médico-quirúrgica, tanto por el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas y quirúrgicas así como por la ampliación de sus competencias, hacen necesario que se amplíe la formación a 5 años.

¿A qué retos se enfrenta esta especialidad a corto y medio plazo?

Uno ya se lo he comentado, ampliar el periodo formativo de los 4 años actuales a un total de 5 años. El programa formativo de la especialidad es tan extenso que 4 años no dan para que los residentes puedan abarcarlo todo. Desde la Comisión Nacional de la Especialidad de Otorrinolaringología ya trasladamos al Ministerio de Sanidad esta postura de ampliación a 5 años, pero aunque hasta el momento no ha dado sus frutos seguiremos insistiendo.

El desarrollo de áreas de capacitación específicas en Otorrinolaringología es otro de los retos que aunque normativamente ya está publicado, aún no se ha materializado y me parece muy importante que se cuente con los profesionales en su aplicación.

En cuanto a la recertificación médica, resulta preocupante que un aspecto tan fundamental para los profesionales y los pacientes, esté siendo tan polémico ante la posibilidad de que el Ministerio lo deje en manos externas. Aquí los Colegios y las Sociedades Científicas tienen mucho que decir, el Ministerio no puede obviarnos y dejarnos de lado en este proceso. Somos los propios profesionales los que debemos llevar las riendas del proceso de la recertificación médica.

La cobertura de plazas de otorrinolaringología debe ser equilibrada; es cierto que las numerosas jubilaciones de especialistas pueden estar creando un cierto déficit de especialistas sobretodo en algunas áreas geográficas, pero la solución tampoco debe ser aumentar indiscriminadamente la creación de nuevas plazas formativas basadas en criterios de cantidad y no de calidad, porque eso afectaría a la postre a la calidad asistencial. Recuerdo que cuando terminé la especialidad había paro en la Otorrinolaringología, con muchos compañeros en precariedad laboral e incluso algunos optaban por otras salidas laborales distintas a la especialidad o por hacer nuevamente el MIR; eso no puede volver a ocurrir.

¿Qué consejo le daría a alguien que desee iniciar su formación en Otorrinolaringología?

Ante todo que aproveche esta etapa tan maravillosa de su vida: joven y formándose para lo que será su ejercicio profesional futuro después de tanto esfuerzo y sacrificio tras la carrera de Medicina y superar el MIR. El tiempo vuela y cuando se vaya a dar cuenta ya será especialista en Otorrinolaringología.

Le diría que ponga el máximo interés en adquirir las competencias del programa formativo durante los 4 años en su hospital pero que también realice rotaciones formativas externas en otros centros de referencia nacionales y/o internacionales. Que realice al mayor número de cursos formativos posibles y que participe activamente en congresos nacionales e internacionales. Además que confeccione comunicaciones, pósters y colabore en publicaciones y a ser posible que encauce su tesis doctoral, pues la investigación debe formar parte de su curriculum.

Pero además de adquirir conocimientos y habilidades técnicas no debe olvidar la ética y deontología médica, saber trabajar en equipo, humildad para aprender y tener la capacidad para empatizar con el paciente, que es el fin último de nuestra profesión. La Medicina es Ciencia y Arte.

¿Cuál es su papel como representante de la comisión nacional de esta sección especializada?

Como representante del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España en la Comisión Nacional de Otorrinolaringología, junto al resto de mis compañeros de dicha comisión, tenemos las siguientes funciones: