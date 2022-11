Rubén Pozo, el que fuera la otra mitad de Pereza, subió este sábado a las 22.00 horas al escenario de la Sala Velvet Live! acompañado de toda su banda para presentar en Ceuta su último trabajo, ‘Vampiro’.

Los ceutíes que acudieron al concierto tuvieron la oportunidad única de ver en directo a un músico de raza, de garito y guitarra. Un músico que reconoce y disfruta del sonido de los grandes referentes, y que se inspira en lo escuchado para imprimir su sello personal en cada canción. Porque Rubén Pozo tocó el cielo con Pereza, pero es mucho más que eso. Con una trayectoria de más de veinticinco años a sus espaldas tras su paso por los icónicos ‘Buenas Noches Rose’ antes de llegar a Pereza, la banda que resucitaría el rock español a principios de este siglo, es una figura imprescindible para el rock nacional.

‘Gente’, la canción que abre ‘Vampiro, está dedicada a su padre, fallecido durante la pandemia y es quizá la esencia de quién es hoy Rubén Pozo. Un rock sabio, con poso, pero también honesto, de quien sabe que ha de empezar de nuevo noche tras noche, lejos del calor de la fama que se llevó Leiva. Un rockero que no huye de la melancolía y el acústico pero que sigue enganchado a las guitarras afiladas.

Este álbum se escribió y se maquetó durante la pandemia en el pequeño estudio que Rubén Pozo montó en su casa. Es un disco para aquellos que disfrutan de la escucha de una obra completa, de una historia que es un “todo”, pero contado por fascículos. Y con colaboraciones estelares como Miguel Ríos, con quien comparte la canción ‘Abel y Caín”. Un tema irreverente e inconformista, como su autor: “Grabando la canción en los estudios Black Betty con Jose Nortes, de repente apareció Miguel, pues ellos dos están trabajando juntos a tope desde hace años. Su aparición hizo que se me encendiera la bombilla. A Mr Ríos le gustó la canción y accedió a grabar su voz. Solo me dijo: ‘Eso sí, yo no me pido ser Caín’. Estoy tan agradecido con la generosidad de Miguel, tan contento de oír su arte vocal estratosférico en el tema, que estoy convencido de que va a ser un éxito”, cuenta Rubén Pozo.

Rubén Pozo en la Sala Velvet Live!/El Foro de Ceuta

Como parte del dúo Pereza Rubén ha colaborado con artistas de la talla de Alejo Estivel, Miguel Ríos, Andrés Calamaro o Ariel Rot. En solitario sus andanzas con otros compañeros han sido también muy variadas, destacando el affaire con Joaquín Sabina, para quién escribió la canción “Embustera” incluida en el disco “Vinagre y rosas” (2010) . Además forma parte de la súper banda Hot Legs, en la que militan Leiva, Carlos Tarque de M-Clan, Sara “Rubia”, Josu García y Jokin, donde suda la camiseta a base de recrear clásicos de Wilson Pickett, The Black Crowes, The Rolling Stones, John Lennon, Tom Petty, Traveling Wilburys o Jimi Hendrix. Sus héroes.

En el año 2012 lanzaba su primer álbum en solitario, Lo que más, marcando su propio sonido, que evolucionó con ‘En Marcha’ y con una gira mano a mano con Mark Olson, ex vocalista de Jayhawks. En 2017, Rubén se definió al 100% con su último trabajo, ‘Habrá que Vivir’. Compositor y creador de melodías que han sonado para el mismísimo Sabina, Rubén Pozo sigue poniendo banda sonora al día a día de los fans del pop rock nacional.