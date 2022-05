La delegada del Gobierno indica que están pendientes de finalizar las obras en la frontera del Tarajal, que el material para ello está previsto que llegue el 19 de mayo y que espera que se pueda «abrir en condiciones» y esperen hasta finales de mes

Salvadora Mateos, delegada del Gobierno, ha señalado esta mañana que tiene «claro que la frontera puede estar terminada a final de mes y esperemos que respeten esa fecha». La información que maneja es la misma que ofreció ayer el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, sin determinar una fecha concreta y esperando que se resuelvan los «aspectos técnicos» para establecer un día en el que la esperada apertura sea una realidad.

Esos aspectos técnicos, ha explicado Mateos, son principalmente el asfaltado que se está llevando a cabo en el paso fronterizo. «El problema que tenemos es que se va a asfaltar la frontera, ahora mismo se han puesto unos pivotes que tienen que fraguar y se va a poner un material especial para el acerado que tiene que llegar desde la península y no ha llegado. Creo que llega el día de 19 mayo. Estamos deseando que se abra la frontera pero también que se abra en condiciones, esa es la situación».

La prórroga del cierre de la frontera entre Ceuta y Marruecos finaliza este domingo 15 de mayo, por lo que si no la abren en estos días el BOE tendrá que publicar una nueva prorrogación, una cuestión ante la cual Mateos no puede dar respuesta. «No lo sé, sinceramente no sé si se va a prorrogar«, ha dicho.

Ante la posibilidad de que se pueda abrir previamente a la Operación Paso del Estrecho de este año, la delegada insiste en que espera que esté todo listo a final de mes. «Los trabajos van muy avanzados, espero que se abra pronto pero la fecha no la tenemos», ha añadido.

Será el Ministerio de Interior quien decida la fecha concreta de la apertura, que desde hace semanas se viene hablando que será «pronto», de «manera inminente» o «en los próximos días». La Delegación del Gobierno tiene previsto ofrecer una comparecencia pública cuando se tome una decisión para comunicar tanto el día como las condiciones en las que se abrirá el paso del Tarajal.