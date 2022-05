El colectivo de trabajadores y trabajadoras transfronterizos ha vuelto a concentrarse esta mañana. Se sienten defraudados debido a que la delegada del Gobierno en una de sus últimas comparecencias prometió que este grupo de personas sería el primero en pasar. Sin embargo, no podrán hacerlo hasta el día 31 de mayo a las 00:00 horas

La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, ha comparecido esta mañana para explicar cómo será la reapertura de la frontera entre España y Marruecos que tendrá lugar a las 00:00 horas del día 17 de mayo. Un hecho histórico debido a los más de dos años que lleva cerrada a causa de la pandemia y que pone fin esta media noche.

Hay muchas dudas con respecto a la Orden Ministerial publicada en el BOE el sábado pasado, una de ellas es qué va a pasar con el colectivo de trabajadores y trabajadoras transfronterizas. Pese a que la delegada del Gobierno en una de las últimas comparecencias puso de manifiesto su voluntad para que este grupo de trabajadores y trabajadoras fueran los primeros en beneficiarse de la reapertura, finalmente no va a ser así. Algo que han reprochado los y las afectadas en las últimas dos concentraciones, mostrando decepción, pero sobre todo cansancio tras más de dos años de bloqueo y nueve meses de manifestaciones.

«Yo también quería que las transfronterizas fueran las primeras en salir y en entrar, y lo han puesto para la Fase 2«, ha manifestado Mateos. El colectivo tendrán que esperar al 31 de mayo a las 00:00 horas para poder regresar a Marruecos.

La delegada del Gobierno ha hablado de visados para el colectivo de trabajadores transfronterizos, así como de personas que se puedan regir por el Tratado de Schengen. Sin embargo, sobre la eliminación de la excepcionalidad, el secretario general de la Delegación del Gobierno, Ismael Kasrou, ha apuntado que hay que discernir dos ámbitos normativos, por una parte, lo que es el Tratado Schengen, una norma de carácter europeo y, por otro lado, la norma de carácter ministerial que ha dado lugar a la apertura de la frontera. “Las normas que van a ser de aplicación en los próximos días son aquellas que vienen reguladas por la Orden Ministerial, y esta establece un marco temporal hasta el 15 de junio, por lo que más allá de lo que pase en esa fecha tenemos que ver lo que en el seno de las comisiones bilaterales hispano-marroquíes se acuerda”, ha Kasrou.

Los marroquíes con el pasaporte caducado van a poder volver a partir de esta noche a pesar de que la documentación esté caducada porque en España no lo pueden renovar. “Para poder tener su documentación en regla, primero van a tener que entrar en Marruecos”, explica la delegada, que asegura que España no va a poner ningún obstáculo en que estas personas salgan, el matiz es que «hasta el día 31 de mayo no van a poder regresar».