Los actos organizados por la Policía Local con motivo de la celebración de su patrón San Urbano han tenido su punto central en la mañana de este miércoles. El acto ha estado presidido por el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y se ha realizado la tradicional imposición de condecoraciones, la despedida del personal jubilado y el reconocimiento a personas o instituciones que han destacado por su colaboración con la Policía Local en los dos últimos años

«Después de dos años sin poderlo llevar a cabo, hoy es momento de reconocimiento de aquellos miembros del Cuerpo que han participado en actuaciones sobresalientes», ha destacado el superintendente de la Policía Local, Sebastián Vega en el día de su Patrón, «por su riesgo, por su trascendencia o por su repercusión en la mejora del prestigio de nuestra Policía. Junto a ellos, otorgándoles la Medalla al Mérito Profesional, reconocemos públicamente a miembros de las FyCSE por su apoyo y colaboración en nuestras labores diarias. Es una prueba más de esa unión entre todos que desde esta tribuna queremos resaltar», ha dicho.

El presidente del Gobierno local, Juan Vivas, ha felicitado «de corazón» a los hombres y mujeres que componen la Policía Local y además, ha agradecido su fidelidad al juramento o promesa que empeñaron, «por entender que en este trabajo se está al servicio de los demás y no al revés, en particular, al servicio de los indefensos, de los más vulnerables. Que no existe mayor recompensa que la satisfacción del deber cumplido, y que el cumplimiento del deber es la principal motivación para vencer incomodidades, dificultades, limitaciones, incomprensiones y hasta ingratitudes. Que la autoridad está asociada a la ejemplaridad. Que se es policía las 24 horas del día y todo los días del año. Que en lo tocante a derechos y obligaciones, somos todos iguales, sin privilegios, sin ningún tipo de discriminación por razón de sexo, credo, raza o cualquier otra condición. Muchas gracias por entenderlo y, sobre todo, por actuar en consecuencia. Aunque sea reiterativo, las 24 horas del día y todos los días del año».

En el día de hoy también se han despedido «a grandes profesionales que se han jubilado en estos dos últimos años tras más de media vida dedicada a servir a Ceuta y a su Policía. Su contribución a la tarea común de mejorar al Cuerpo nos obliga a una gratitud permanente. Como la que debemos a la Policía Local María Teresa Vidal, “Tere” para quienes la conocían, una mujer que nos dejó muy pronto por razón de su enfermedad, la misma que se la llevó la semana pasada. Perteneció a ese grupo de 6 pioneras que se unieron al Cuerpo hace exactamente 47 años, siendo esta la tercera Jefatura en España que incorporaba a la mujer en sus filas. Maravillosa persona a la que echaremos mucho de menos, porque mucho fue el bien que hizo en esta Ciudad», ha recordado.

Por último, se han entregado unas placas de agradecimiento a quienes, «de un modo u otro, perteneciendo a distintos sectores de nuestra sociedad ceutí, han colaborado y colaboran con nosotros. Con esas placas os manifestamos nuestro afecto. A todos ellos ¡muchas gracias!».

Vivas ha dado la enhorabuena a quienes han sido distinguidos, «unas menciones honoríficas que deben ser un estímulo para perseverar en el noble cometido de servir a Ceuta a través de nuestra Policía Local», así como «a quienes durante los dos últimos años se ha jubilado; lo hacen tras una vida dedicada al Cuerpo y poniendo en evidencia que somos lo que fuimos, que la experiencia es un grado, que los frutos de hoy son el resultado de la semilla que sembraron quienes nos precedieron».

