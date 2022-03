La Consejería ha remitido una circular a los centros educativos públicos y concertados con alumnado de entre 16 y 18 años trasladar la información sanitaria a las familias que solo deben dirigirse a su centro sanitario correspondiente con la cartilla vacunal

El Servicio de Vacunas de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación ha iniciado una campaña informativa dirigida a familias y adolescentes con edades comprendidas entre los 16 y 18 años (nacidos entre 2004 y 2006, ambos incluidos) para que se vacunen frente a la Meningitis Tetravalente (ACWY). Esta campaña obedece a la modificación realizada por las autoridades sanitarias de la pauta de vacunación respecto a la meningitis causada por meningococo y que afecta a jóvenes de esa franja de edad, que no han recibido la vacuna que les protege frente a 4 tipos de meningococo (serogrupos A,C W e Y.

Los niños y adolescentes de edades inferiores sí están protegidos, puesto que el actual calendario de vacunación infantil incluye la inoculación de la vacuna frente a la Meningitis C al cumplir los 4 y 12 meses y a los 12 años se administra la de la Meningitis Tetravalente

La Consejería ha remitido una circular a los centros educativos públicos y concertados con alumnado en esa franja de edad para que a su vez den traslado de esta información sanitaria a las familias que, para vacunar a sus hijos adolescentes solo deben dirigirse a su centro sanitario correspondiente con la cartilla vacunal.