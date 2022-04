El Sindicato de Enfermería en Ceuta exige a la Delegación del Gobierno que habilite un medio para que la enfermería pueda solicitar el material imprescindible para el cumplimiento de sus cometidos y para su propia protección en materia de riesgos laborales

El Sindicato de Enfermería en Ceuta (SATSE) denuncia que las enfermeras escolares contratadas mediante el Plan de Empleo de la Delegación del Gobierno carecen de material tanto de protección frente al coronavirus como para el desempeño de sus funciones.

«El esfuerzo de proporcionar material a estas sanitarias ha recaído, en la mayoría de casos, en los directores y directoras de los colegios e institutos, cuando no en las propias profesionales», denuncian. «El déficit de material sanitario es evidente en algunos centros educativos mientras que, en otros, los profesionales no se han topado con esa escasez, sino todo lo contrario. Los hay en los que abriendo cajas han podido encontrar unas gasas o algo de desinfectante. Pero ningún instrumento de uso habitual como puede ser un tensiómetro o un glucómetro… Algunos centros tampoco cuentan con hielo o una placa de frío con la que atender un simple golpe. Ante situaciones como esta, cualquier necesidad que surge la soluciona el equipo directivo motu propio, sacando la financiación de sus presupuestos».

SATSE considera que es del «todo inaceptable que la mayoría del material lo esté aportando la propia enfermería y exige a la Delegación del Gobierno que habilite un medio para que las sanitarias escolares puedan solicitar el material imprescindible para el cumplimiento de sus cometidos, así como para garantizar su seguridad en materia de riesgos laborales».

Este sindicato advierte que «ha ganado varias sentencias que reconocen el recargo de prestaciones de las enfermeras contagiadas por covid porque no le habían proporcionado las medidas de protección necesarias. La más reciente ha sido dictada en León y, en ella, el juez determina que Sacyl (Sanidad de Castilla y León) tiene la obligación no solo de facilitar esos medios, sino que debe prevenir las imprudencias profesionales así como vigilar que la realización del trabajo es correcta y no comporta riesgos».