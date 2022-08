SATSE vuelve a instar tanto a la Delegación del Gobierno como al Gobierno de la Ciudad a «buscar la fórmula», mediante la cual la figura de la enfermera escolar siga estando presente en los centros de nuestra ciudad.

SATSE ha manifestado a través de un comunicado que lamenta que «solo se mantengan 5 plazas de enfermería para el alumnado con necesidades especiales» y asegura que no entiende que «después de mantener la enfermería en los colegios e institutos de Ceuta desde el curso 2018/2019, cuando la Delegación del Gobierno de Ceuta, a propuesta del SEPE, instauró esta figura en sus planes de empleo, ahora declaren que no tienen competencias en la materia».

De hecho, si para el próximo curso se han marcado desde el SEPE nuevos objetivos en el ámbito de las políticas de empleo, SATSE considera como una «falta de responsabilidad el que no se haya previsto por parte del ejecutivo cómo se iba a mantener la figura de la enfermera escolar, que tanto beneficio ha aportado a los niños y niñas de Ceuta durante los últimos 4 cursos escolares«.

Al parecer de este sindicato cuando una política de empleo favorece a nuestra ciudad y, además, es valorada de forma muy positiva por toda la sociedad ceutí debe mantenerse, y si ello ha sido factible en los cursos en que no existía la pandemia, debería ser posible en la actualidad.

SATSE entiende que cuando la Delegación del Gobierno toma la decisión de delegar los planes de empleo en el Gobierno de nuestra Ciudad, «es consciente de que la ciudad no tiene competencias en el ámbito de educación, ya que las competencias en materia de educación y de sanidad no están transferidas; con lo que la decisión de la Delegación es la que ha dejado, de facto, a los colegios e institutos sin enfermeras este curso».

No obstante, SATSE asegura que continúa instando tanto a la Delegación del Gobierno como al Gobierno de la Ciudad a «buscar la fórmula», mediante la cual la figura de la enfermera escolar siga estando presente en los centros de nuestra ciudad.

Asimismo, asegura que «la Delegación del Gobierno se equivoca al mantener que ni en Ceuta ni en ninguna otra región de España hay personal titulado destinado como enfermero escolar en cada centro educativo; ya que esta figura ya está implementada tanto en Madrid como en Andalucía».

Por otro lado, SATSE insta a las administraciones a que «no traten de confundir al personal docente al dejar caer que la enfermería escolar no tiene una función educativa asignada, ya que no hay regulación al respecto”, no se trata en ningún caso de invadir las competencias educativas del personal docente, sino que cuando se habla de “educación para la salud” por parte del personal de enfermería, de lo que SATSE habla es de la información sobre hábitos saludables, sobre la prevención de la enfermedad y sobre la promoción de la salud, recomendada por la OMS (Organización Mundial de la Salud).

La solución definitiva a este problema vendrá con el desarrollo de la legislación que permita mantener la figura de la enfermería escolar de una manera estructural en los centros escolares, que SATSE asegura ya ha manifestado en multitud de ocasiones como «una figura que debe pertenecer al Sistema Nacional de Salud, pero con desempeño exclusivo en los centros escolares. Esta legislación acabaría con la controversia y con el hecho de que la contratación del personal de enfermería en nuestros centros dependa de la decisión política de turno».

SATSE manifiesta que acepta la mano tendida de la delegada del Gobierno y su gabinete para tratar sobre esta cuestión, siempre que la intención «sea la de buscar la fórmula para que nuestros niños y niñas queden protegidos por nuestras enfermeras y enfermeros».

«De igual forma, mantenemos la esperanza de que el ejecutivo local, busque también la solución a una demanda de nuestra sociedad, que fue expresada hace tiempo, ya que, solo en Ceuta, entregamos a la Ciudad Autónoma y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) más de 7.000 cartas de familias solicitando una enfermera o enfermero en todos y cada uno de los colegios e institutos de Ceuta en favor de la seguridad en las aulas y de los cuidados de nuestros hijos e hijas, de nuestro futuro».

SATSE recuerda cuál es la función de la enfermería escolar

SATSE recuerda que, además de la labor asistencial y de cuidados al alumnado siempre que lo requiera, las enfermeras y enfermeros «pueden desarrollar una importante labor formativa, informativa y de sensibilización de cara a lograr que los niños, niñas y jóvenes adquieran hábitos de vida saludables que les alejen del tabaco, alcohol o las drogas, por ejemplo, o que eviten problemas de salud, como la obesidad».

“Las necesidades asistenciales y de prevención y promoción de la salud que existen en todos los centros educativos debería ser siempre lo primero para nuestros responsables públicos, pero siguen destinando más recursos y medios a otros ámbitos u objetivos que entienden les van a resultar más provechosos de cara a futuras elecciones”, señala.

En este sentido, el Sindicato de Enfermería recalca que el coste de la figura de enfermera escolar sería de 16 euros a 20 euros por habitante al año, un precio que califican como «irrisorio» si tenemos en cuenta las innumerables ventajas y beneficios en salud que conlleva su implantación generalizada. «La salud no tiene o no debería tener precio, pero para las administraciones públicas sí lo tiene, aunque suponga poner en peligro la seguridad asistencial en los centros escolares”, añade.