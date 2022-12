SATSE subraya que la ministra se comprometió en junio a desbloquear la tramitación de la Ley y, a fecha de hoy, no ha cumplido este compromiso, con lo que “ha roto la confianza depositada en su persona y en la institución que representa en el Gobierno y ha faltado al respeto, no solo al Sindicato, sino a los pacientes, a la sanidad pública y al conjunto de la ciudadanía”

El presidente del Sindicato de Enfermería, SATSE, Manuel Cascos, ha responsabilizado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y al PSOE del “secuestro” que sufre la Ley de Seguridad del Paciente, tras haber transcurrido ya dos años desde su toma en consideración en el Congreso de los Diputados. “La ministra no ha cumplido su compromiso de desbloquear la Ley porque mejorar la sanidad pública no parece ser su principal prioridad ni está en su agenda política y esta falta de respuesta e interés puede provocar nuevamente una ola de acciones y movilizaciones en todo el Estado”, afirmó.

El presidente de SATSE, junto al Secretariado de la organización sindical, se han congregado hoy, frente al Congreso de los Diputados, para denunciar el grave bloqueo que sufre la tramitación de la Ley de Seguridad del Paciente y responsabilizar del mismo, tanto a la ministra de Sanidad como al PSOE, partido del que forma parte y que lleva desde hace muchos meses provocando que su tramitación se mantenga “enquistada” en la Cámara Baja.

Desde su toma en consideración, el 15 de diciembre de 2020, con el respaldo mayoritario de los grupos (312 votos a favor, 24 abstenciones y solo 10 votos en contra), la Ley lleva ya acumuladas 75 peticiones de prorrogas al plazo de presentación de enmiendas parciales, siendo el PSOE el partido que lidera “en solitario” desde hace muchos meses estas prórrogas, en un “claro ejercicio de traición a la sanidad pública y de cinismo político con los más de 47 millones de personas de nuestros país”.

Manuel Cascos aseguró que la ministra de Sanidad se comprometió con SATSE el pasado mes de junio a desbloquear la tramitación de la Ley y, a fecha de hoy, no ha cumplido el compromiso adquirido, “con lo que ha roto la confianza depositada en su persona y ha faltado al respeto, no solo al Sindicato, sino a los pacientes, a la sanidad pública y al conjunto de la ciudadanía”. Para el Sindicato, “quien engaña y no cumple los compromisos adquiridos no es digno de representar a los ciudadanos, con independencia de que sea en el Ministerio de Sanidad o en el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria”.

“Tanto la ministra como el PSOE han evidenciado que no es su prioridad la seguridad asistencial ni los cuidados de los más de 47 millones de personas de nuestro país, a pesar de que numerosos estudios científicos nacionales e internacionales concluyen que, cuando no hay una ratio adecuada de enfermeras por paciente, se producen más efectos adversos, complicaciones, reingresos, demoras e, incluso más fallecimientos, además de un claro incremento de los costes sanitarios”, apuntó Cascos.

Entre otros muchos estudios científicos, destacó el realizado por los expertos M.Schubert, S. Clarke y L. Aiken, que concluye que en los hospitales con una ratio de 10 pacientes por enfermera existe un 37 por ciento más de riesgos de fallecimientos. En la actualidad, en los hospitales hay hasta 20 y 25 pacientes por cada enfermera, con lo que, atendiendo a este estudio, nuestro país está favoreciendo fallecimientos evitables en nuestros centros sanitarios.

Asimismo, el presidente de SATSE subrayó que el PSOE también ha demostrado en este asunto que no es un partido de fiar y que no tiene palabra, al traicionar el compromiso que adquirió hace dos años cuando respaldó de forma clara e inequívoca, en sede parlamentaria, la toma en consideración de la Ley. Por ello, agregó, “a partir de este momento, entendemos que no es un interlocutor válido para los ciudadanos que acuden a nuestra sanidad pública ni tampoco de los profesionales que la integran”.

De otro lado, Cascos remarcó que, mientras la ministra y el PSOE tienen “secuestrada” la Ley en el Congreso por razones políticas y partidistas muy alejadas del interés general, un 84 por ciento de los españoles respaldan su aprobación, según se concluye de una reciente encuesta realizada en el conjunto del Estado por IO Investigación, empresa especializada en sondeos y estudios de opinión.

Cascos apuntó, además, que esta estrategia del PSOE “no les puede salir gratis” y adelantó que el Sindicato está analizando internamente la actual situación para acordar las actuaciones a realizar sin descartar “una nueva ola de acciones y movilizaciones en el conjunto el Estado”, como las realizadas desde finales del pasado año en las distintas autonomías y provincias y también frente al Congreso de los Diputados. Al respecto, añadió que, en su estrategia, valorará una atención sindical específica en aquellas comunidades autónomas en las que gobierna el PSOE, ya sea en solitario o en coalición con otros partidos políticos.

Por último, el presidente de SATSE recordó que esta Ley solo busca garantizar la seguridad del paciente, estableciendo un número máximo de pacientes por cada enfermera para disminuir los fallecimientos y evitar efectos adversos. Una norma que entró en el Congreso de los Diputados como una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), tras recabar cerca de 700.000 firmas de ciudadanos y profesionales, además del respaldo de organizaciones y colectivos nacionales e internacionales y numerosas personalidades de nuestro país

“Es absolutamente incomprensible que un partido que pretende pedir el respaldo ciudadano en las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales desoiga de manera tan flagrante el clamor generalizado de una sociedad que pide recibir la atención sanitaria y cuidados que merece y que, además, financia a través de sus impuestos, para tener derecho a una sanidad pública segura, óptima, gratuita y universal, algo que, a fecha de hoy, es evidente que no es una prioridad para la ministra de Sanidad y el PSOE”, concluyó.