La organización celebra la activación por primera vez de la directiva europea de protección temporal, pero insiste en que España pueda ir más allá y garantizar protección a todas las personas que huyen del conflicto

Ante el acuerdo en el Consejo de ministros del Interior de la Unión Europea de activar la directiva de protección temporal a causa del conflicto en Ucrania, Save the Children muestra su preocupación por que esta no se aplique directamente a todas las personas que huyen del país.

La directiva de protección temporal aprobada por el Consejo solo se aplicaría directamente a la ciudadanía de Ucrania residente en el país antes del 24 de febrero y a las personas de otras nacionalidades con protección internacional reconocida. Esto supone que se queden fuera familias que no tienen la residencia permanente o que se encuentran en una situación administrativa irregular.

Así, la organización pide al Gobierno de España que vaya un paso más allá y que reconozca el permiso a todas personas que han huido de Ucrania independientemente de su nacionalidad o situación administrativa en Ucrania.

Save the Children pide también que la protección pueda extenderse a las miles de personas ucranianas que ya vivían en nuestro país para que puedan así acceder a un permiso de residencia. Según el informe de la organización Crecer sin papeles en España hay cerca de 5.000 niños y niñas ucranianos en situación de irregularidad administrativa. Además, la infancia de origen ucraniano presenta una tasa de irregularidad del 23,4%, por encima de la media del colectivo de menores extranjeros.

Save the Children también insta a la Unión Europea a adoptar medidas de solidaridad para apoyar a los países limítrofes con Ucrania en la planificación de contingencia y la reubicación de personas para aliviar la presión sobre los sistemas de acogida y reunificación familiar.

Save the Children, asimismo, muestra su preocupación en que esta directiva no permita a las personas desplazarse de un estado a otro sin que exista un acuerdo bilateral entre países.

«Aunque todavía estamos esperando a conocer en detalle las conclusiones del acuerdo, nos preocupa que muchos niños, niñas y sus familias no puedan acogerse a esta protección temporal por la situación administrativa que tuvieran en Ucrania antes de la guerra. No hay que olvidar que se trata de niños y niñas vulnerables que huyen de una guerra», asegura Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de Save the Children.

«Es imprescindible que se facilite los desplazamientos a los millones de familias que huyen del conflicto en busca de protección y no se obstaculicen sus movimientos de un país europeo a otro. No podemos darles la espalda en estos momentos tan duros, y más cuando se calcula que el 40% de las personas que han huido de Ucrania son niños y niñas, algunos de los cuales llegan con lo único que llevan puesto», añade Perazzo.

Sobre Save The Children en Ucrania

Save the Children opera en Ucrania desde 2014 entregando ayuda humanitaria esencial a los niños, niñas y sus familias. Esto incluye apoyo en su acceso a la educación, apoyo psicosocial, distribución de kits de invierno y de higiene y entrega de dinero en efectivo a las familias para que puedan satisfacer sus necesidades básicas (alimentos, alquiler y medicamentos) o para que puedan invertir en la creación de nuevos negocios.

Actualmente, con la crisis migratoria, Save the Children está prestando ayuda a todas las familias que huyen desesperadas de la guerra de Ucrania hacia las distintas fronteras, como en Polonia -coordinando con los socios locales para evaluar la situación y responder a las necesidades con la mayor rapidez posible- y en Rumanía. En este último país, la organización ofrece asesoramiento jurídico, primeros auxilios psicológicos y cubre las necesidades básicas de la infancia refugiada y sus familias entregando agua, comida, kits de invierno y de higiene y hasta juguetes.