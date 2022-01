El acusado niega los hechos y asegura que fueron los agentes de la Policía Local los que le agredieron a él. Al contrario, los funcionarios relatan que ofreció «una fuerte» resistencia y uno presentó un parte de lesiones por las que reclama 150€ de multa

La magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta ha dejado visto para sentencia el juicio contra un joven que se enfrenta a 2 años de prisión acusado de un delito de atentado por agredir a un policía local. Por otro delito leve de lesiones le piden 3 meses de multa a razón de 20 euros diarios y una indemnización de 150€ al agente.

El acusado ha negado los hechos, que tuvieron lugar el día 2 diciembre del 2021 sobre las 21:50 en el Puente del Quemadero, asegurando que fueron los policías los que le trataron mal, cogiéndolo del brazo y empujándole. Cuenta que iba conduciendo un vehículo cuando lo pararon para identificarlo en la zona de El Príncipe y que no se resistió en ningún momento a la detención. Relata que lo tiraron al suelo y le dieron patadas, un puñetazo en la cara y le pusieron bocabajo en el suelo con la rodilla en la espalda para que no se moviera.

Al contrario, los agentes han testificado que cuando lo pararon y bajó la ventanilla el coche “desprendía fuerte olor a consumo de estupefacientes”. Por lo que procedieron al registro, pero no encontraron nada. Cuando el acusado se subió de nuevo, el agente dice que le amenazó diciendo “ya nos veremos de paisano”, motivo por el que le piden que se baje y es cuando el joven le pega una patada. Después, relatan que «ofreció fuerte resistencia, entro los tres policías nos costó reducirlo«. El agente presentó un parte de lesiones y reclama.

Otro policía local también presente testificó explicando que se inició la detención en el momento en el que desde el sillón le da la patada, cuando le abre la puerta para indicarle que salga. Este segundo testigo asegura que vio la patada y escuchó la amenaza.

La Fiscalía considera acreditados los hechos y solicita sentencia condenatoria, declaración coherente con el atestado y el parte de lesiones. Por su parte, la abogada defensora pide la absolución porque no ha quedado acreditado que sea el causante de las lesiones y dice que hay contradicciones en los agentes, mientras que la intención del acusado no era resistirse ni agredirle. No existe prueba de cargo suficiente para