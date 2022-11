Con motivo de este día mundial, Orange imparte talleres gratuitos sobre seguridad digital en hasta 100 tiendas en toda España, en 40 de los cuales participan, además, miembros de la Policía Nacional



La sociedad digital forma parte del día a día. Sin embargo, no todas las personas están al tanto de sus avances ni saben hacer un uso seguro de la tecnología y sus aplicaciones. Este es el caso de las personas más mayores, que a menudo se pueden sentir alienados en esta nueva sociedad digital, tanto por no saber hacer uso sus herramientas como por no conocer sus riesgos.

Sin embargo, la tecnología se está revelando como un instrumento muy útil para mejorar de forma sustancial la autonomía personal y la calidad de vida de los mayores. Es por esta razón que la Policía Nacional y Orange han unido sus esfuerzos para colaborar en la ayuda a las personas más senior para superar la brecha digital generacional, sacando el mayor partido a su móvil en su día a día, y siempre de forma segura.

En este contexto, y con motivo de la víspera del Día Internacional de la Seguridad de la Información, la Policía Nacional y Orange organizan, los días 29 y 30 de noviembre, más de 40 talleres en tiendas de la operadora en toda España. Bajo el nombre de “Seguro con tu Móvil”, el objetivo de estos encuentros prácticos no es otro que el de familiarizar a las personas con más de 65 años en el uso del smartphone, dándole a conocer tanto sus beneficios como riesgos.

Así, agentes del programa “Plan Mayor Seguridad” de la Policía Nacional acuden a los talleres que Orange imparte dentro de su iniciativa “Mayores conectados”, que busca cerrar la brecha digital intergeneracional de las personas más senior. Estos talleres formativos son gratuitos y se imparten en modalidad presencial para todas las personas, ya sean clientes o no de Orange, que quieran familiarizarse con la tecnología en unas sesiones siempre dinámicas, amenas y, sobre todo, prácticas.

Más allá de esta colaboración con Policía Nacional, Orange imparte también talleres sobre seguridad digital en el resto de las tiendas en las que está desarrollando el programa “Mayores Conectados” con motivo de la celebración de este Día Internacional de la Seguridad de la Información.

El fin de todos estos encuentros es, en definitiva, instruir, acompañar y resolver sus dudas en la utilización del móvil y la tecnología en general, aprendiendo desde las nociones más básicas (cómo acceder a la agenda o enviar un mensaje) a funcionalidades más sofisticadas (gestionar sus citas médicas desde casa, hacer sus gestiones con la agencia tributaria o enviar dinero digitlamente a sus nietos por su cumpleaños).

Gracias a la Policía y a Orange, en estas jornadas “Seguro con tu móvil”, los asistentes aprenden también conceptos básicos sobre los riesgos que existen en Internet y cómo detectarlos; qué son fenómenos tales como el “phishing” o las llamadas “cartas nigerianas”; cómo comprar de forma segura; cómo utilizar el DNI en Internet; cómo utilizar las redes sociales de forma segura; etc.

‘Mayores conectados’

Talleres como estos se enmarcan dentro de la iniciativa “Mayores conectados” de Orange, a través de la cual más de 2.000 mayores han recibido ya formación para familiarizarse con la tecnología en los 400 talleres impartidos en tiendas de la compañía por toda España.

Según ha manifestado Patricia Acosta, responsable de Sostenibilidad e Igualdad Digital de Orange, “estos resultados nos animan a seguir trabajando en nuestro propósito: acompañar a las personas mayores a superar las limitaciones que puede suponerles en su día a día la desaparición de servicios presenciales de proximidad. Con alianzas de este tipo, logramos cerrar la brecha digital generacional y cubrir una necesidad real y apremiante de nuestra sociedad, ayudándoles a seguir disfrutando a través del móvil o la tablet, de forma autónoma y segura, de su derecho al acceso a la información, descubrir otras formas de socialización o aprender a resolver gestiones administrativas, financieras o de salud que mejoren su calidad de vida”.

Los participantes han destacado particularmente la utilidad e interés de estos cursos para resolver muchas de sus dudas en el uso del móvil. De hecho, en las encuestas de satisfacción distribuidas, la puntuación obtenida ha sido de 9,8 sobre 10 y los asistentes han valorado sobre todo el enfoque práctico de los talleres -que les ayuda a fijar los conocimientos-, así como la personalización y la resolución de dudas individuales. Además, el 88% de las personas que han recibido formación aseguran haber mejorado sus competencias digitales.

Para inscribirse, los interesados solo tienen que acceder al siguiente enlace y buscar la sesión más cercana a su domicilio: https://quedacontuexperto.orange.es/lista-talleres