El delegado sindical de CCOO y presidente del comité de empresa de Hadú-Almadraba, José Antonio Blanco Zampetti, asegura que este decreto es de «obligado cumplimiento» para la empresa, pero que «ya se verá si los trabajadores lo quieren cumplir». Este jueves vuelven a reunirse con la empresa para llegar a un acuerdo y desbloquear la negociación colectiva

Este martes ha salido publicado en el BOCCE el decreto del consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Yamal Dris, por el que se fijan los servicios mínimos esenciales con motivo de la huelga de autobuses en Ceuta durante la Feria. Por ello, se ha resuelto que los servicios mínimos en cada una de las líneas no sean superiores al 50%, garantizándose dos autobuses por línea, salvo en las que normalmente tengan menor dotación, y sin que las líneas no alteren su inicio ni final de servicio respecto a su horario habitual.

Las líneas esenciales serán la 2, 3, 5 (Zurrón Varela) con un autobús; la 6 (Hadú) con dos autobuses; la 7 (Frontera) con otros dos autobuses; y la 8 y 4 (Príncipe Alfonso y Hospital) con un autobús. La huelga se iniciará el día 30 de julio a la madrugada del 6 de agosto de 2022, desde las 22:00 a 07:00 horas.

El decreto precisa que lo dispuesto en los apartados anteriores «no supondrá limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones que la motiven», por lo que, como ha indicado Blanco Zampetti, que el decreto sea de «obligado cumplimiento» repercute a la empresa, pero que «ya se verá si los trabajadores lo quieren cumplir porque hay muchos factores que se tienen que dar». Lo peor que le podrían pasar a los trabajadores por no cumplir con los servicios mínimos es que se les interponga un expediente disciplinario, lo que llevaría al comité de empresa a no sentarse en la mesa de negociación e, incluso, adelantar la huelga de septiembre.

Este jueves vuelve a reunirse el comité con la empresa para llegar a un acuerdo y desbloquear la negociación colectiva. «Hay pocas esperanzas y es difícil bajar la oferta de la empresa, hay mucha presión«, ha asegurado el delegado sindical de CCOO. La reunión tendrá lugar a las 10:00 horas de la mañana y, una hora después, a las 11:00 horas, saldrán a la puerta de las naves de Hadú-Almadraba para comparecer ante los medios de comunicación.