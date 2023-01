En la actualidad, se encuentran en la fase de redacción de los pliegos para licitar un contrato por un importe de 45.000 euros en dos lotes para atención psicológica a víctimas de violencia de género y para la atención psicológica a personas en situaciones de emergencia

La Asamblea de Ceuta se ha reunido este martes para celebrar la sesión ordinaria de control del Pleno correspondiente al mes de diciembre. La sexta interpelación del día ha corrido a cargo de la parlamentaria socialista Sumaya Ahmed, por la suspensión del servicio de atención psicológica de urgencia para víctimas de violencia de género, así como por todas las medidas que se están tomando para cumplir con el Pacto de Estado. Desde el PSOE “lamentan profundamente” que se haya suspendido este servicio y que desde septiembre las víctimas de violencia de género no tengan atención psicológica en casos de crisis o emergencias. Por eso, “queremos instar al Gobierno del PP buscar la fórmula para restablecerlo”.

Sumaya Ahmed (PSOE) / Antonio Sempere

Es fundamental que se solucionen “los problemas técnicos” a los que han hecho alusión desde el Gobierno, porque las mujeres ceutíes que sufren violencia “no pueden estar desprotegidas por vuestros problemas técnicos y menos durante tantos meses”.

Tampoco es viable que se intente sustituir este servicio con el ‘Centro de crisis a las víctimas de violencia sexual 24 horas’ como dijo el portavoz del Gobierno, Alberto Gaitán, que era la intención. “Estamos hablando de otros tipos de violencias machistas, y además este centro todavía no está en funcionamiento ni sabemos cuándo estará, más conociendo cómo trabaja este Gobierno y su ya habitual incumplimiento de plazos”, señalan.

La consejera de Servicios Sociales, Dunia Mohamed, asegura que «para mantener el servicio hay que abonar las asistencias no siendo necesarias las guardias» y que el convenio del 2022 no se ha tramitado porque el Colegio de Psicología no ha estado de acuerdo con facturar por intervenciones. En la actualidad, se encuentran en la fase de redacción de los pliegos para licitar un contrato por un importe de 45.000 euros en dos lotes para atención psicológica a víctimas de violencia de género y para la atención psicológica a personas en situaciones de emergencia. «Las víctimas están y estarán siempre atendidas con los recursos que dispone la Ciudad», tales como el Centro Asesor de la Mujer.