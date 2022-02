Las últimas declaraciones de la secretaria general del Partido Popular de Ceuta, y mano ejecutora de Juan Vivas, Yolanda Bel, ponen de manifiesto la intención de hurtar a la militancia su derecho a elegir a sus representantes. De hecho, demuestra su habitual falta de escrúpulos al mentir a los afiliados a través de un medio de comunicación “Hay una norma dentro del partido, en la que se establece que, si hay elecciones cerca, no hay congresos, y todo el mundo debe quedarse quieto. Esperaremos a que pasen las elecciones andaluzas, aunque en ese caso, ya estarán cerca las Generales y quizá, también se decida posponerlo”.

Los Estatutos del Partido Popular señalan explícitamente “Los Congresos Ordinarios del Partido, sea cual fuere su ámbito territorial de competencia, se celebrarán cada cuatro años atendiendo a los siguientes principios básicos: La convocatoria del Congreso corresponderá a la Junta Directiva de la organización territorial sobre la que el Congreso extienda su competencia.” Pues bien, el último Congreso Ordinario del Partido Popular de Ceuta fue el 25 de marzo de 2017 es decir, han transcurrido casi cinco años. Por tanto, resulta más que evidente que corresponde a la Junta Directiva territorial en nuestra ciudad convocar a sus afiliados para elegir a sus nuevos dirigentes y que debe hacerlo lo antes posible.

No obstante, es cierto que el Partido Popular se enfrenta, en los momentos actuales, a unas circunstancias excepcionales, y con ellas a la convocatoria de un Congreso Extraordinario para designar al sustituto de Pablo Casado, así como, a sus órganos de dirección. Por tanto, habrá que esperar hasta dicho momento para ratificar la convocatoria del Congreso Ordinario de Ceuta tal y como indica los Estatutos antes mencionados: “La convocatoria de los Congresos Regionales, Provinciales o Insulares por sus Juntas Directivas correspondientes no se considerará firme hasta su ratificación por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido”. Los Estatutos del Partido Popular no solo desactivan las pretensiones de hurtar a la militancia la posibilidad de elegir a su presidente territorial, de elegir a quien deberá capitanear la nave popular con vistas a los comicios más complicados de los últimos años, sino que también nos recuerda todo aquello que no hace el Partido Popular de Ceuta: “ Nuestros afiliados y simpatizantes son lo más valioso que tenemos y por ello no solo queremos que puedan participar, sino que merecen el derecho a participar en el día a día del Partido Popular”. En definitiva, hoy recobra actualidad la frase del presidente estadounidense, Abraham Lincoln “Se puede engañar aparte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar al pueblo todo el tiempo”.