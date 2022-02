Mi nombre es Ilias, me enteré hace unos meses. Creo recordar que anteriormente me llamaban de forma diferente, pero eso era cuando me encontraba en el que era mi hogar.

De repente un día me encontré en la calle, no sé qué ocurrió ni qué fue lo que hice mal, pero la que era mi familia nunca volvió por mí.

Me habían dejado en una colonia, de esto me enteré después claro, yo no tenía ni idea de qué era eso, pero claro me extrañaba estar rodeado de tanto compi gatuno. Nunca había visto a tantos. Algunos más simpáticos que otros, todo hay que decirlo, pero nunca me terminaron de aceptar y alguno me pegaba para echarme.

Todos los días pasan unos humanos muy simpáticos por aquí. ¡Nos traen comida y agua y cuando tienen tiempo me dedican un ratito de caricias, lo echo tanto de menos! No me termino de acostumbrar al frio, a la lluvia, he conocido lo peligroso que son los coches, pero me está costando la misma vida acostumbrarme a la indiferencia, a la invisibilidad.Un día empecé a sentirme mal, no sabía qué me ocurría y solo se me ocurrió esconderme, como si al huir también me escondía de la enfermedad. Gracias a esas personas tan simpáticas que insistieron en buscarme, dieron conmigo, sino no estaría hoy contando mi historia.

Comunidad Gatuna me llevó al veterinario, tenía fiebre y mis riñones parece que estaban algo resentidos, por ello había dejado de comer. Ahora estoy recuperándome, pero es justo ahora cuando empieza mi condena, después del diagnóstico, POSITIVO EN LEUCEMIA FELINA.

Digo mi condena porque si nadie me saca de aquí y me da una oportunidad, mi condena es LA MUERTE. Si, habéis leído bien, si no encuentran familia para mí, me EUTANASIAN, o como por aquí suelen maquillarlo, me duermen.

Por eso vengo a gastar mi último cartucho…

¿QUÉ ES LA LEUCEMIA? es una enfermedad crónica provocada por un retrovirus. El efecto más común de la infección es el debilitamiento de mi sistema inmune.

¿CÓMO SE CONTAGIA? Solo es contagioso entre gatos y se transmite a través de la saliva o las secreciones nasales. El virus se disemina por hábitos donde hay intercambio de saliva entre los gatos, como el acicalamiento o compartir el comedero y bebedero. También puede estar causado por mordeduras o por contacto con orina y heces que contengan el virus o que el virus haya pasado de la madre a los cachorros.

La buena noticia es que NO todos los gatos que se exponen al virus de la leucemia llegan a infectarse y menos aun si están vacunados.

¿PUEDO TENER CALIDAD DE VIDA? Sí. La leucemia felina es una enfermedad crónica grave pero, como muchas otras enfermedades crónicas, es manejable a largo plazo. Los gatos infectados requieren ciertos cuidados extra, pero pueden tener una buena calidad de vida si se les proporcionan las atenciones necesarias.

Y si, sé que es complicado, pero tengo que intentarlo, tengo que intentar SALVARME. NO QUIERO MORIR. Soy un gato muy tranquilo, tremendamente cariñoso que solo pide una oportunidad para vivir. A cambio, te prometo amor a raudales y un compañero fiel de por vida.

¿ERES TU MI ÁNGEL?

Se entrega con contrato de adopción