La Plataforma para la Defensa de la Educación Especial ha hecho una cadena humana desde la Dirección Provincial del MEFP y hasta la Delegación del Gobierno para exigir atención y sensibilidad con el alumnado con necesidades especiales ante la falta del personal laboral estructural, que es la «base de la pirámide»

A las 11:00 horas de la mañana de este domingo, decenas de personas se han concentrado en el centro para hacer una cadena humana que ha comenzado desde la Dirección Provincial del MEFP y ha ido alargándose hasta la Delegación del Gobierno unidos por lazos verdes en defensa de la educación especial. En su protesta reclaman que, como la cartera de Educación depende de Madrid, a Ceuta y Melilla «no les hacen caso».

Con el lema ‘Sin recursos no hay inclusión’, la Plataforma para la Defensa de la Educación Especial ha exigido una mayor atención y sensibilidad con el alumnado con necesidades especiales, especialmente discriminado por la falta de herramientas para su integración, manifestado tanto en los recursos humanos como en los materiales.

El vicepresidente de la FAMPA, Mohamed Mustafa, ha trasladado la falta de personal en los centros educativos ceutíes para atender al alumnado con necesidades especiales, «tanto en el CEE San Antonio como en los colegios ordinarios». El cometido de esta cadena humana es hacerle llegar a las administraciones, al Ministerio de Educación y Formación Profesional, así como a la Delegación del Gobierno, el estado en el que se encuentran los centros educativos ceutíes en cuanto a la atención que este alumnado requiere.

Mohamed Mustafa, vicepresidente de la FAMPA / El Foro

«Necesitamos personal laboral en todos los centros escolares, hay aulas que se han abierto y están contar con el personal de cuidadores«, ha señalado una de las integrantes de la plataforma, Juana María Pulido, delegada de CCOO, y que ha recordado que si las administraciones no cubren esas vacantes, «los perjudicados son los alumnos». Pulido señala que el personal laboral es la base de la pirámide para sostener las necesidades básicas de este alumnado. «Porque están las fisioterapeutas, las enfermeras, los cuidadores, y todo ese personal laboral estructural en plantilla no se está cubriendo», ha manifestado, denunciando que estos puestos son parcheados temporalmente por el personal de los planes de empleo. «El Plan de Empleo es gente con poca preparación para atender a este alumnado y pedimos que el primer trimestre del curso que viene no tengamos este desfase», ha manifestado Mustafa. No solo es el CEE San Antonio, también ocurre en el Mare Nostrum, en el Juan Morejón, entre otros centros educativos. «Son niños que no controlan esfínteres, que no se comen un yogur solos», recuerdan, señalando la especial atención que necesita este alumnado que también requiere que se le atienda sus necesidades fisiológicas e incluso cambios posturales.