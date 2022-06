Cruz Roja trabaja para favorecer los entornos inclusivos en los que todas las personas se puedan desarrollar de manera libre e independiente. La información y la sensibilización busca erradicar, entre otros, los delitos de odio, que siguen en aumento también a través de las redes sociales

Desde Cruz Roja, como pilar fundamental para el bienestar individual de las personas y, en consecuencia, para el bienestar comunitario, se trabaja para crear entornos inclusivos en los que las personas se puedan desarrollar de manera libre e independiente, ya que no sólo es necesaria la sensibilización y ayuda a las personas, sino también la creación de espacios y entornos en los que se puedan desarrollar actividades o conductas libres, donde no haya discriminación y se asegure la igualdad de oportunidades, dos, de las tres causas por las que Cruz Roja trabaja de manera transversal en todas su acciones para ser mejores, y hacer mejor la vida de las personas.

Y todo ello, no es posible si no se suman todas las personas, empresas, instituciones… para asegurar la transformación social, que beneficie, no sólo a las personas LGTBIQ+, sino a toda la sociedad, garantizando los derechos humanos de todo el mundo.

Para acercar esta realidad, y la diversidad sexual, Cruz Roja y Cruz Roja juventud denuncian polémicas y prohibiciones que no deberían ser propias de la sociedad actual: “Fíjate hasta qué punto no está normalizado en la sociedad, que incluso en una película de dibujos animados que se ha estrenado en junio de 2022, en la que aparecía una pareja lesbiana junto a su hijo, ha existido polémica e incluso prohibiciones en algunos países”, señala Paula Rivarés, directora de Cruz Roja Juventud.

Por eso, Cruz Roja Juventud trabaja desde la información y sensibilización para construir una sociedad más equitativa, igualitaria y justa, ya que, en 2022, aumentaron en un 70% las agresiones físicas a las personas LGTBIQ+, “una razón más que nos lleva a continuar con la difusión de información y trabajando para la prevención de delitos de odio, que han aumentado también en las redes sociales”.

Cruz Roja acompaña y atiende a aquellas personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, entre otras, por su condición sexual y/o de género, en el acceso a los recursos socio-sanitarios, al empleo, etc. Desde Cruz Roja Juventud, se desarrolla desde hace más 25 años el proyecto de ‘Prevención de conductas violentas’, a través del cual se realizan diferentes actividades en calle, centros escolares, centros propios de Cruz Roja y redes sociales para concienciar sobre la importancia de la tolerancia y el respeto.

Por ello, y con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, Cruz Roja y Cruz Roja Juventud celebran los logros conseguidos a favor del respeto a los derechos sexuales, como derechos humanos fundamentales reconocidos, y alientan a seguir avanzando en este camino ya iniciado para el reconocimiento de la riqueza que ofrece la diversidad de manera que todas las personas nos podamos sentir “’diversas, inclusivas y orgullosas”.