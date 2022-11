El sorteo de la ONCE del 24 de noviembre contará con 5 millones de cupones que, con motivo del 25 de noviembre, difundirán la importancia de seguir concienciando contra la violencia machista

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y la vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos y

Cultura Institucional e Inclusión Digital del Consejo General de la ONCE, Patricia Sanz, han presentado el cupón de la ONCE para el día 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el lema de ‘Solo Sí Es Sí’.

El Ministerio de Igualdad y la ONCE trabajan conjuntamente para seguir concienciando a la sociedad contra la violencia machista, en esta ocasión a través del cupón del sorteo del próximo jueves 24 de noviembre, que contará con 5 millones de cupones y al que el Grupo Social ONCE dedica un manifiesto para destacar que “ayudar a una víctima no es una opción, es su derecho y nuestra obligación”.

El 59% de las personas que trabajan en el Grupo Social ONCE tienen discapacidad, y, en algunos casos, ésta ha sido provocada por situaciones de violencia machista. Según la Macroencuesta de Violencia de Género elaborada por el Ministerio de Igualdad en 2019, la violencia contra las mujeres afecta con más gravedad a aquellas que presentan discapacidad, es decir, se demuestra que experimentan un riesgo mayor de sufrir violencia física y sexual (20,7% frente al 13,8% de las mujeres sin discapacidad), y que sus secuelas psicológicas son muy superiores (77% frente al 69,4%).

Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 19.000 agentes vendedores y vendedoras de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.