Somos tu voz ha enviado un comunicado de prensa para “invitar a la Ciudad a que deje de ofrecer datos descontextualizados en relación a la inversión llevada a cabo para los perros y los gatos de Ceuta y que acuda a ver en primera instancia las instalaciones de la protectora de Ceuta, así como las colonias repartidas por distintas zonas de la ciudad”

“No vamos a hablar de números como ha hecho el ejecutivo, ni de presupuestos, ni de datos que la gente no entiende ni comprende, lo que vamos a denunciar es una realidad patente, clara y evidente de una situación insostenible e intolerable. Nos da igual las medallas que intenta vender el Gobierno cuando afirma que ha aumentado en un 44% el presupuesto en Bienestar Animal y que va a sacar más cheniles para los perros, puesto que esto no va de cifras, esto va de vidas, vidas que no son atendidas”, matiza la Plataforma.

“Actualmente la Protectora se cae abajo por culpa de unas obras que deniegan de manera sistemática. Actualmente el servicio de recogida de animales está suspendido porque no hay sitio para albergar a ningún animal más. ¿Sabe la Ciudad que hemos rescatado, en un mes, a tres camadas de la calle y hemos tenido que rogar en las redes para buscar acogida porque no hay un sitio idóneo y acondicionado para los cachorros? , explica la plataforma.

“¿Qué haces con un perro que te encuentras en la calle perdido, lo llevas al veterinario, éste llama al 112 y el servicio de recogida le dice que no puede ir a recogerlo porque tiene orden de no hacerlo? ¿Lo vuelves a soltar a la calle?, afirma la entidad, que añade que “ayer mismo volvimos a ser testigos de un abandono y de una negativa por parte de la ciudad de dar alojamiento a un perro que lo habían atado con una cadena”.

“Y en relación a los gatos, ¿qué va a hacer la Ciudad con el dinero que ha sobrado de los gatos que no se han podido capturar para esterilizar? ¿Por qué sigue recayendo todo el peso en las personas voluntarias y en la ciudadanía que sigue pagando las facturas de los veterinarios?, se pregunta los de somos tu voz.

“¿Cuándo va la Ciudad a fiscalizar a los dueños que tienen a los perros sin los papeles en regla y va a controlar la cría ilegal?, ¿Cuándo va la Ciudad a multar de verdad y a proteger a esos perros que están siendo maltratados?”, así que dejen de blanquear su inoperancia e inaptitud y no sigan falseando la vivencia de las personas voluntarias, que no pueden más y que diariamente haceN el trabajo de todo un organismo público”.

Por último, la Plataforma avisa que hará “un registro de todos los casos que están existiendo en Ceuta y que han sido obviado o que están desamparados, así como un informe de cómo es la situación veraz en material animal”.