Los animalistas han tenido que llevar el caso al Juzgado para que se aplique la ley, recuerdan que «la Ciudad tiene la tutela de los perros abandonados y maltratados«

La plataforma animalista ‘Somos tu voz’ ha emitido un comunicado para trasladar «la impotencia que sentimos cuando conocemos una situación de maltrato animal. Muchas veces no sabemos si es mejor denunciar o no puesto que, aunque la Policía Local o Seprona ejecutan el atestado, Sanidad no siempre actúa debido a la falta de espacio y, en muchas ocasiones, a la dejadez institucional».

«Y decimos que es mejor no denunciar debido al miedo que sentimos al hecho de que, tras la visita de la policía y la negativa de la Ciudad a llevarse al perro a las instalaciones habilitadas para ello, hasta que puedan pasar definitivamente a la protectora, puedan desprenderse cruelmente del animal, aumentar el maltrato, o pagarlo con las personas que han dado el aviso. Aun así, la denuncia es la única vía legal, objetiva, jurídica y administrativa para, no únicamente acabar con esta dinámica y sancionar a estas personas para que nunca más tengan a su disposición a un ser vivo, sino para destapar la pasividad y la complicidad de una Administración que prefiere mirar para otro lado o no actuar, a sabiendas de conocer de primera mano la realidad», aclara la entidad.

«Desde Somos tu voz hemos puesto en conocimiento a la Policía Local los hechos detectados en una vivienda en relación a unos perros, con pruebas y testigos, y desde Sanidad Animal han obviado el caso bajo la inexplicable excusa de que no tienen espacio. Esto es inaceptable e inadmisible, más si cabe cuando ni siquiera han ido a comprobar el estado en el que están, para corroborar los hechos descritos en el testado realizado por la policía».

«Ante esta negativa, desde Somos tu voz se ha interpuesto una denuncia en el juzgado de guardia, la otra vía legal para que desde la justicia dictaminen la incautación de los perros. Esperemos que en esa ocasión este escenario no se quede en saco roto, recordando que es obligación legal y moral de ellos multar a quien maltrate y proteger a los animales». Además, matizan que «si no seguimos los cauces establecidos, estaremos contribuyendo de la misma manera al blanqueo de una negligencia. Por todo ello, animamos a todas las personas que hayan presenciado una situación de abandono y maltrato animal a que testifiquen ante el organismo pertinente o nos dejen los datos en nuestro correo animalistasceuta@gmail.com».

«Por otro lado, y dentro de las 24 a la denuncia del hecho anterior descrito, un perro desorientado, perdido y sin chip, provocó un accidente en la carretera Benítez debido a que el servicio de recogida de animales declinó el auxilio. El perro, el cual siguió corriendo sin sentido, tropezó con una moto ocasionando su caída y personándose posteriormente la patrulla de la policía local, la cual comprobó in situ que desde la Ciudad no le daban salida, pues la orden literal y fría fue la de no acudir a por él y no abrirle las instalaciones de la perrera municipal. El perro, el cual finalmente fue acogido por una persona que se interesó por él, tendría que haber sido devuelto a la calle», manifiestan desde la plataforma.

«¿Acaso no sabe la Ciudad que son ellos quienes tienen la tutela de los perros abandonados y maltratados? ¿Acaso no son ellos los que tienen que acudir en el caso que un perro esté sólo en la calle, por si tuviera o no tuviera chip? ¿Y qué hace la oposición, cuando es conocedora de esta forma de proceder?», se preguntan desde la asociación, la cual insiste que » llegaremos dónde tengamos que llegar para darle voz a estos animales y para que se cumpla, ni más ni menos, la Ley».