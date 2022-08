La plataforma acusa a Gaitán de «mentir» sobre los casos de abandono animal y «evitar su responsabilidad» como responsable del área de Sanidad

«Desde la Plataforma ‘Soy tu voz‘ queremos dar las gracias públicamente a los ciudadanos y ciudadanas de la barriada El Príncipe, así como a la asociación de vecinos de la misma, debido a que en la tarde del miércoles nos avisaron sobre la situación en la que se encontraba un perro abandonado de la zona», han declarado los miembros en un comunicado.

Un animal que se encontraba en muy mal estado de salud y del que no quieren publicar fotos «para no herir la sensibilidad», pero haciendo constar, que «gracias a este gesto el animal ha podido sobrevivir«. «Además, desde ‘Soy tu voz’ destacan «la impecable actuación de la Policía Local, la cual nos está sirviendo de gran apoyo, al igual que la Guardia Civil, para denunciar todos los casos que nos estamos encontrando en la calle y de los que el Consejero de Sanidad y Presidencia no se entera. Sin ellos nuestro trabajo sería mucho más difícil».

«A pesar de que quieren hacer las cosas bien y cumplir la Ley se ven en muchas ocasiones atados de pies y manos, ante la negativa de la Ciudad a socorrerlos». La plataforma afirma que les «consta la existencia de animales callejeros en la barriada del Príncipe, así como en otras zonas de la ciudad que dificultan la convivencia, crean accidentes, y ponen en riesgo no únicamente la vida del animal, sino también la seguridad de la ciudadanía. El abandono de los perros sigue siendo el principal problema en el bienestar de los animales de compañía, y desde nuestra entidad queremos decir que existen muchas opciones válidas antes que abandonar al animal en cualquier lugar, como comunicar la noticia en el entorno cercano por si pudieran ayudar, o llevarlos al centro zoosanitario, donde una vez que pasen la cuarentena irían a la Protectora».

«También se pueden poner en contacto con nuestra asociación, donde ayudaríamos a buscar una acogida o adopción responsable, pero nunca dejarlos en la calle tirados, ni tan siquiera atados en la puerta de la protectora, puesto que para que no sea considerado abandono se deben de entregar con el chip identificativo y vacunados, así como firmar una renuncia legal en la que la persona cede al animal a la protectora. Ellos también sufren y padecen, y aunque no compartimos este tipo de decisiones, siempre será mejor dejar al animal en un centro de adopción que dejarlo a la deriva del abandono», sentencian.

Por último, desde ‘Soy tu voz tenemos’ mandan un mensaje a Gaitán: «la situación es grave. Y lo es por dos motivos, o porque estás mintiendo al comentar en rueda de prensa que no tienes constancia de los abandonos y de la mordedura de un perro hacia un hombre, o porque evitas la responsabilidad que tienes como Consejero. Que el titular del área de Sanidad, la misma que vacunó al hombre de la rabia, y de Presidencia, es decir, órgano a los que pertenece el cuerpo de la policía local, no conozca de primera mano lo que se hace allí y los atestados que existen, es para correr. Así que dejen de hacer el ridículo, y en vez de recalcar que la gente no abandone, activen un protocolo de actuación, levanten la orden de no recogida de animales y amplíen las instalaciones».