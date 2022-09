Esta urgencia se traduce en una factura de 526,68€ algo que no la Asociación expresa no puede asumir sin ayuda «no somos asociación, no recibimos subvención ni vamos a solicitarla»

‘Soy tu voz’ solicita a los ceutíes ayuda para solventar los gastos veterinarios de un gatito que tuvo que ser atendido de urgencia por desnutrición «como sabéis hace unas semanas nos hicimos cargo de la difusión y búsqueda de hogares para 4 bebés lactantes que habían perdido a su madre en un atropello» ha expresado la Asociación a través de redes sociales .

«Nuestra finalidad no es realizar este tipo de rescates, sino hacer que la administración asuma sus responsabilidad con los animales que malviven en la calle o en cheniles. No obstante, ante un caso así no pudimos mirar hacia otro lado. Nosotras no podemos distinguir a unos animales de otros y creemos que todos merecen ayuda».

Señalan que consiguieron encontrar hogares para los cuatro pequeños en tiempo récord, alegando que en menos de 48 horas los 4 estaban acogidos con posibilidad de adopción, aunque manifiestan que «lamentablemente uno de ellos empezó a presentar síntomas de desnutrición y tuvimos que llevarlo a recibir asistencia veterinaria«.

Actualmente aseguran que el gatito está recuperándose y esperan que en breve puedan comunicar que está al 100%, aunque confiesan «no podemos decir lo mismo de otro de sus hermanitos, que sin presentar síntomas y pese a haber pasado una primera revisión veterinaria fue hallado sin vida de madrugada por su familia».

Esta urgencia se traduce en una factura de 526,68€ algo que no la Asociación expresa no puede asumir sin ayuda «no somos asociación, no recibimos subvención ni vamos a solicitarla».

«Por eso, nuevamente os pedimos ayuda. Porque Soy tu voz somos todas aquellas personas que no nos callamos ante las injusticias y luchamos por ellos hasta el final».

Para cualquier aportación, los ciudadanos podrán realizarlo a través de un bizum al 683 56 32 15 o al 637 82 26 24 con el CONCEPTO: Factura gatito.