La entidad que reivindica la protección animal, ha enviado una nota de prensa para denunciar » la falta de rigor y seriedad a la hora de determinar qué hacer con un perro atropellado fuera del horario ordinario»

Soy tu voz, entidad que reivindica la protección animal, ha enviado una nota de prensa para denunciar » la falta de rigor y seriedad a la hora de determinar qué hacer con un perro atropellado fuera del horario ordinario».

«Ayer nos dieron el aviso sobre el atropello de un perro en las aproximaciones de Garcia Aldave. Tras confirmar que ecoservicios había acudido y no había encontrado en una primera ocasión al animal, un voluntario de nuestra entidad se personó en el lugar de los hechos hasta que afortunadamente dió con él. El perro estaba donde lo habían visto partir tras el accidente, es decir, detrás de unos matorrales».

«Es entonces, – continúa la asociación, cuando se vuelve a llamar al 112 para que vuelva acudir el servicio de recogida. Acude pasadas las 00: 30 horas de la noche, y consiguen entre todos atraparlo. El podenco no podía arrastrar las patas de atrás, llorando y gritando de dolor».

«Tras montarse en el transporte de la empresa, automáticamente contactamos con el veterinario de guardia para ponerlo en conocimiento . Pero nuestra sorpresa fue cuando el mismo veterinario , sobre las dos de la madrugada, nos avisa de que al perro no lo habían llevado«, denuncia Soy tu voz.

Un hecho que consideran inadmisible ya que manifiestan que «esperaron toda la noche y dejaron al perro agonizar de dolor. Este suceso es injustificable. Desde nuestra plataforma nos hemos puesto en contacto con las personas afectadas para que esto no vuelva a ocurrir. Agradecemos las disculpas, pero lo hacemos público para proteger al resto de los animales porque sabemos que a partir de ahora esto no pasará. Todo animal que se encuentre herido debe y tiene que ser puesto a disposición de la persona especialista en la materia, en este caso en una clínica veterinaria, aunque sea en horario de urgencias o tenga dueño y éste no sea localizado «.

«La próxima vez que ocurra una negligencia de estas características lo pondremos en conocimiento de la justicia«, concluyen en su comunicado.