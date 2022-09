Además, la entidad aclara que » va a hacer llegar un registro oficial para que Sanidad Animal aclare el motivo por no permitir que se desalojara la Gatera, cuando había personas expertas y jaulas suficientes para hacerlo»

Soy tu voz solicita al Gobierno de Ceuta «un protocolo de coordinación y actuación para cuando haya que desalojar las instalaciones de la Protectora o de la Perrera, así como otros lugares donde se albergan animales».

«Es inaudito que ayer no supiéramos qué hacer con los perros y los gatos. Las personas voluntarias se apilaron en la playa sin orden, sin orientación. Los perros estaban nerviosos y cansados, y no teníamos ningún lugar donde llevarlos.

«¿Qué hubiera pasado si pasadas las cinco de la mañana no hubiéramos podido trasladar de nuevo a los animales a las instalaciones? ¿Cuántas horas o cuántos días tendríamos que haber estado en un espacio de la playa haciendo malabares para que los perros, por el estado y la situación, no se pelearan? ¿Por qué no fue nadie de la Ciudad? ¿Por qué no se habilitó el parque de perros, los cheniles vacíos de los cuarteles o se montó cualquier otro dispositivo?» se pregunta la asociación, que sí quiere sacar de la ecuación a las personas que trabajan allí, que no abandonaron en ningún momento a los perros ni a los voluntarios.

Además, la entidad aclara que «va a hacer llegar un registro oficial para que Sanidad Animal aclare el motivo por no permitir que se desalojara la Gatera, cuando había personas expertas y jaulas suficientes para hacerlo. Una única persona, en este caso quien está a cargo de ese espacio, por muy lógico que pueda parecer su pensamiento o por mucho que crea que está haciendo un bien, no puede decidir sobre la vida de más de cien gatos. Una opinión personal, que no preventiva, sanitaria ni protocolaria, no puede prevalecer por encima de todo. Las respuestas ante una emergencia no se ejecutan por decisiones o creencias individuales, hay un estudio detrás».

Por eso, – continúa la entidad, » exigimos ese Plan de Actuación detallado para los perros y los gatos, algo que debería de haber estado hecho desde hace tiempo e incluido dentro del Plan de Prevención obligatorio , con su respectivo simulacro».

Por último, Soy tu Voz quiere agradecer la rápida llamada que les hizo la Policía Local para acudir y desalojar la zona, a la Cruz Roja, así como a todas las personas que no dudaron en dejar todo para sacar animales, traer comida y agua, y hacer de casa de acogida.