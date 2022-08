La Policía Nacional en Ceuta no ha registrado ninguna denuncia por sumisión química, ya sea por pinchazos o echando algo en la bebida, y el INGESA tampoco tiene datos de casos en la ciudad autónoma. Pero eso no quiere decir que no existan, hablamos con mujeres víctimas que no han denunciado

No hay casos registrados de sumisión química en Ceuta. Ni la Policía Nacional ha recibido denuncias ni el INGESA tiene datos sobre posibles pacientes bajo la influencia de sustancias psicotrópicas que hayan podido ser víctimas de este tipo de agresión y violencia contra la mujeres. ¿Pero eso significa que no existe? Desde El Foro hemos encontrado hasta tres chicas ceutíes que cuentan haber sido drogadas estando de fiesta.

“A mí una vez creo que me echaron algo en la bebida, pero no tengo pruebas y estaba bien acompañada así que no me pasó algo más allá de ponerme malísima. Estaba mareada, vomité y no me podía levantar del suelo de mi casa. Solo había bebido un par de copas”, relata Patricia, nombre ficticio. Además, señala que “fue en la Feria de Ceuta hace años” por lo que manda un mensaje a todas las mujeres para que tengan cuidado y a la mínima que noten algo raro, avisen a sus acompañantes y denuncien.

“Si tengo suerte no te contaré ningún testimonio de este verano porque, tal y como está la cosa… Yo ya lo he hablado con mi pareja por si me ocurriese”, lamenta esta ceutí, que no es ajena a las noticias que advierten del aumento de casos que se están produciendo en todo el país.

El Ministerio del Interior ha notificado 162 infracciones penales por agresiones sexuales bajo sumisión química en los últimos tres años. Pero este es un dato que solo registra los casos que han sido denunciados, probados y condenados. En el último mes, se han conocido 17 denuncias en Cataluña y al menos catorce entre Navarra, País Vasco e Islas Baleares. En Andalucía también se ha producido un incremento y se están investigando posibles casos en discotecas de la provincia de Cádiz.

“Yo salí con unas amigas a cenar y a tomar unas copas, en una conocida terraza de la ciudad. Me tomé solo media copa pero hice cosas de las que no me acuerdo. Llegué a casa con mi pareja, pero me desperté desnuda al día siguiente y no me acordaba de lo que había pasado. En ese momento supe que me habían echado algo en la bebida”, cuenta otra de las víctimas. También hemos conocido el caso de una menor a la que drogaron en Ceuta con el mismo método, echándole “algo en el vaso”, pero que no ha querido rememorar ni compartir la experiencia.

Desde el Equipo Ágora, encargadas de los puntos violeta en Ceuta durante estos días de Feria, informan que lo primero que hay que hacer si notas un pinchazo o una sensación rara porque te han podido echar algo en la bebida es “avisar a más personas que estén de testigo y puedan cuidarte y estar ojo avizor”. Después, es importante acudir “rápidamente a la policía y/o hospital para pedir que activen el protocolo de sumisión química”. En el hospital, “pedid que os pongan un tratamiento preventivo del VIH”.

Ninguna de las ceutíes con las que hemos hablado denunció. Desde la Plataforma Feminista de Ceuta animan a denunciar siempre, ante cualquier sospecha: “Hay que acabar con esta violencia sistemática hacia las mujeres. Mientras más denunciemos, más se investigará y más posibilidades habrá de detener a los agresores. Nos tocan a una, nos tocan a todas”.