Hace dos años que la frontera cerró dejando atrapadas en Ceuta a cientos de personas que trabajaban en la ciudad autónoma, este fin de semana comenzaba el tercer mes de Ramadan que pasarán alejados de sus familias, Rachida Jraifi, portavoz del colectivo lamentaba ser «un cero a la izquierda» para las autoridades

«Queremos una solución» afirmaba en la mañana de este lunes, 4 de abril, Rachida Jraifi, la portavoz del colectivo de trabajadores y trabajadoras transfronterizas que se encuentra en Ceuta bloqueado desde hace más de dos años. «Seguimos esperando y esperanzados, pero sin ninguna solución y con mucha indiferencia», ha lamentado Rachida ante los medios de comunicación otro lunes más, a las puertas de la Delegación del Gobierno.

«Ya estáis viendo el tercer Ramadan sin nuestras familias, parece ser que no les importamos -a las autoridades-. Somos un cero a la izquierda para ellos», se lamenta la portavoz, «nadie se interesa por nuestra situación, solo hablan de la frontera y de la apertura de la frontera, estamos deseando que se abra la frontera, pero con la seguridad de poder ir y venir. Llevamos mas de ocho meses aquí y nadie hace nada por nosotros. Largas, largas largas, estamos cansados«.

Jraifi ha asegurado que «parece que como ellos tienen sus vidas solucionados no les importamos, no piensan en nosotros, duermen tranquilos, con sus familias, ellos si se ponen enfermos su sueldo no se lo va a quitar nadie, si se quedan en un país bloqueados, se hará lo posible porque puedan salir… no están pasando la misma situación que nosotros».

Sus reivindicaciones se hacen más fuertes, pero sus peticiones no han cambiado: poder viajar a Marruecos para visitar a sus familias con la garantía de poder regresar a Ceuta a sus puestos de trabajo. Recordamos que se trata de trabajadores y trabajadoras dadas de alta en la Seguridad Social que cumplen con su obligación impositiva. No obstante, hay quienes no pueden renovar su documentación porque la situación de bloqueo les impide llevar a cabo una actualización.