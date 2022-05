La propuesta de Ceuta ya! ha recibido el apoyo de todos los grupos políticos, excepto Vox, que manifiestan su defensa de la libertad de prensa, solidaridad con el pueblo palestino y compromiso por la paz

El pasado once de mayo francotiradores israelíes asesinaron a la destacada periodista Shireen Abu Akleh en un intento por evitar que la corresponsal cubriera un ataque militar contra el campo de refugiados de Jenín, situado en el territorio ocupado de Cisjordania. Abu Akleh, de 51 años, cubría las noticias de Palestina desde hacía más de 20 años.

Ceuta Ya! ha presentado hoy en la Asamblea de la Ciudad una propuesta para condenar “con la máxima rotundidad posible” este asesinato, así como una petición para “manifestar expresa y públicamente” la solidaridad de Ceuta con el pueblo palestino y para “exigir” el cese inmediato de la “impune violación de Derechos Humanos” y el cumplimiento del Derecho Internacional “que obliga a Israel a asumir las resoluciones de la ONU”.

Para Mohamed Mustafa, diputado del partido localistas, “estamos ante un nuevo y horripilante crimen de guerra que ha provocado una conmoción universal, tal y como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la Unión Europea, nuestro país e incluso Estados Unidos han condenado”. Por último, señala que “ningún demócrata del mundo, ninguna persona que defienda los Derechos Humanos como código ético universal, puede permanecer impasible ante este nuevo atentado”.

“Los socialistas ceutíes condenamos como no puede ser de otra manera el asesinato de la periodista”, ha dicho Juan Gutiérrez (PSOE), destacando que ya es algo que se hizo desde el Gobierno central, mostrando su solidaridad con Palestina y solicitando la solución del conflicto con Israel y garantizar la paz en esta zona en un marco de garantía de los Derechos Humanos.

Fatima Hamed, del MDyC, ha señalado que “partiendo del ánimo que tenemos en nuestra tierra, todos estamos a favor de la paz. Nosotros nos hemos posicionado siempre a favor del pueblo palestino y nos sumamos a esa condena profunda a ese asesinato”. La localista ha aprovechado para denunciar que el ministro de Exteriores, cuando se pronunciaba al respecto, se refería a “muerte, no a asesinato”, lo que considera incorrecto.

Desde el PP, Carlos Rontomé ha mostrado su apoyo a la condena del asesinato de esta periodista porque hay “que defender la libertad de prensa”, pero ha señala su preocupación por aquellos que “puedan equivocar nacionalidad o región”, por lo que han propuesto una transacción: “manifestar expresa y públicamente nuestro compromiso por la paz y la resolución del conflicto palestino-israelí”.

Voto negativo de Vox

Desde Vox han ignorado la propuesta y su intencionalidad política, excusándose y desviando el tema, porque dice que “esta propuesta la hace un grupo político que no se presentó a las elecciones” y por eso no la van a apoyar, atacando a la nueva nomenclatura de Caballas como Ceuta ya!.

“No quiero su voto. Porque a ustedes les dan igual la muerte de los otros. Le importa un pepino la muerte de los migrantes en nuestras costas. Aquí en nuestras calles, hablan de seguridad, pero aun no les he escuchado condenar la muerte de un chaval de 16 años. Ustedes aman la muerte, son despreciables, cobardes, no son demócratas y odian profundamente los Derechos Humanos. Defecan sobre la constitución española y también sobre nuestro sistema universal de Derechos Humanos. Son lo peor que ha dado la humanidad, lo demostraron en la II Guerra Mundial y lo están demostrando ahora. Sus regímenes políticos en Europa son un atentado flagrante contra la libertad y los derechos humanos. No quiero su voto”, ha dicho el diputado proponente, Mohamed Mustafa.