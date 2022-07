Desde ‘Soy tu voz Ceuta’ le han encontrado casas de acogida para este fin de semana, pero denuncian que no dan «abasto» con la cantidad de abandonos de animales que se producen en la ciudad

Una vez más tres cachorros son abandonados en Ceuta. Fueron encontrados en una caja en Miramar este sábado y trasladados a las dependencias de la Policía Local, desde donde asociaciones animalistas como ‘Soy tu voz’ publicaron sus fotografías para informar de este «caso extremo» en el que si no encontraban un lugar de acogida morirían.

Los tres perros recién nacidos precisan de un hogar y leche. En el mismo día desde la asociación informaron que habían encontrado «techo este fin de semana» dando las gracias a todos los que se habían preocupado y ofrecido. Sin embargo, los animales precisarán de una adopción y una familia definitiva.

Desde ‘Soy tu voz’ denuncian que «esto es un no parar, no damos abasto» dado el gran número de abandonos de animales que se están produciendo en las últimas semanas. No solo perros, cachorros y adultos, también gatos. En sus redes sociales (facebook) se pueden ver las publicaciones pidiendo ayuda.

Los animalistas llaman a la responsabilidad ciudadana con el cuidado de los animales y recuerdan que abandonar es un delito.