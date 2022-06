Nos ponemos en contacto con usted como grupo de propietarios e inquilinos del portal 1 del Edificio Huerta del Molino, situado en el Recinto Sur, C/ Antonia Céspedes Gallego, portal 1. El día 24 de marzo de 2022 se produjo un incendio en la centralita del único ascensor de nuestro portal, de nueve plantas de altura y que fue recogido por los medios de comunicación locales. Aunque afortunadamente no tuvo daños personales, afectó al cuadro de maniobras y variador de frecuencia del ascensor, según los técnicos desplazados.

A finales de marzo, se puso en contacto con nosotros la administración de fincas, Hurtado de Mendoza, con un escueto comunicado en el que se nos trasladaba que iban a ser necesarias ¡dos semanas para la fabricación del cuadro de mandos, y otras dos para finalizar el montaje! Se nos indicó en ese momento que hasta principios de mayo no íbamos a disponer de ascensor, más de un mes. La paciencia parecía ser la única solución.

En ese portal residimos más de 20 familias, muchas con personas mayores e incluso personas dependientes con movilidad muy reducida que se han visto absolutamente imposibilitadas para subir y bajar tantos pisos, por lo que la perspectiva de estar más de un mes en esas condiciones les ha enfrentado a muchas de esas personas casi a un nuevo confinamiento domiciliario. Cuál es nuestra sorpresa cuando, ante la falta de noticias llegando la fecha a final de abril, de nuevo la administración de fincas nos traslada que “desde la empresa de mantenimiento de ascensores TK Elevadores, la instalación de la placa se va a demorar hasta finales de mayo debido a un problema interno de la empresa con la fabricación de las piezas.” El arresto domiciliario que inicialmente iba a durar un mes, ¡se había convertido en dos meses! , en los que la vida está siendo bastante complicada para asistir a citas médicas de forma habitual, para salir a hacer compras imprescindibles, para hacer cualquier gestión o simplemente para salir a dar un paseo.

Pero no acaba ahí la cosa. Llega final de mayo, nadie nos da una solución, estamos ya en la segunda quincena de junio y llevamos ya ¡casi tres meses de secuestro! Durante todo este tiempo, la Comunidad de Propietarios se ha desentendido absotulamente de este problema, estando el presidente desaparecido, no se ha hecho ninguna reunión, la administradora de fincas se ha limitado a hacer dos comunicados, ante las reiteradas peticiones de los vecinos de que hablara con el presidente para que convocara una reunión urgente, no lo ha hecho por, según fuentes del mismo administrador de fincas, “protección de datos”, ya que no podían facilitarnos la identidad ni teléfono del presidente de nuestra comunidad. Y desde la empresa de mantenimiento ya ni nos cogen

el teléfono.

Algunos vecinos han puesto quejas en Consumo, otros, los más afectados, se han visto obligados a marcharse, y otros llevan muchas semanas sin apenas salir de casa por esos problemas de movilidad. En resumen, estamos sufriendo un verdadero secuestro en nuestras propias viviendas.

No descartamos tomar medidas legales como grupo de afectados llegado el momento, pero desde este medio queremos denunciar el abandono, absoluta dejadez y despreocupación de todas las puertas a las que hemos llamado. De momento, seguimos esperando… y sumando días, semanas, y meses de secuestro en nuestras propias casas.

Atentamente

Vecinos del portal 1 del Edificio Huerta del Molino, Ceuta