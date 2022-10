Este año además de las campañas, aseguran que se incluye una cuantía de aproximadamente 50.000 euros orientada a mejorar la imagen de Ceuta en el exterior «es necesario conocer cómo está la situación aquí de primera mano. Fomentar las compras y potenciar la imagen y atractivos de Ceuta» ha señalado Ramírez

El consejero de Fomento y Turismo, Alejandro Ramírez, ha presentado este jueves junto al presidente del Centro Comercial abierto, Juan Torres, un convenio de colaboración con una campaña para tal y como han asegurado «reactivar un sector que sufre los golpes que hemos tenido estos años».

Esta iniciativa consta de un sorteo de 6 patinetes eléctricos, donde los ceutíes registrados en la página web de ‘Ciudad de Compras’ y que realicen una compra de un mínimo de 10 euros, podrán participar añadiendo en dicha página el código de su ticket, en palabras de Juan Torres, en el caso de una persona que realice una compra de 40 euros recibirá 4 participaciones, lo que supone que se trata de números de serie distintos por cada compra de 10 euros.

Este año además de las campañas, aseguran que se incluye una cuantía de aproximadamente 50.000 euros orientada a mejorar la imagen de Ceuta en el exterior «es necesario conocer cómo está la situación aquí de primera mano, fomentar las compras y potenciar la imagen y atractivos de Ceuta» ha señalado Ramírez.

Además de agradecer el trabajo del Centro comercial abierto, el consejero de Turismo ha destacado la importancia de estas campañas para conseguir una mayor actividad en nuestra ciudad potenciando la celebración de gran variedad de actividades y según ha manifestado, conseguir que una media de 300 personas visiten la Ciudad «este fin de semana es el encuentro de jóvenes cofrades, donde se juntaran más de 600 personas, nos consta que todos los alojamientos de la ciudad ya están ocupados de cara a este encuentro».

Ambos han señalado en la rueda de prensa que la función de estas campañas es la de fomentar el consumo en Ceuta tanto de turistas como ceutíes, alegando que «entre todos, el comercio local, el Gobierno, los medios de comunicación y la gente de Ceuta hemos demostrado poder salir adelante».

Esta campaña que ya ha dado comienzo y se llevará a cabo hasta mediados de noviembre, dará paso a la famosa campaña de la moto, además de los cheques regalo para que al efectuar y registrar en la web una compra de 200 euros se les ofrezca a los clientes un cheque de 10 o 15 euros.

En cuanto a la nueva forma de acceso con visado a través de la frontera, ambos han asegurado que se trata de una medida que debe continuar y que a largo plazo establecerá un turismo «seguro y con riqueza comercial para Ceuta» alegando que «los datos de visitantes de Marruecos es muy baja, pero cada vez será mayor«.

Lo que han señalado que no ayuda, tal y como han explicado a los medios en relación a una noticia publicada recientemente por El español, donde se considera a las Ciudades Autónomas como un «presidio«, es que no ayuda el término a la imagen de la Ciudad de cara al exterior, por eso consideran que se deben llevar a cabo diferentes acciones y actividades para mejorar y contrarrestar opiniones que sobre un tema específico que aseguran «ponen a Ceuta en un disparadero que no tiene que ver con la realidad».