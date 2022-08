Para el sindicato estas no cumplen con la legalidad, pese a ser las mismas bases que otra convocatoria anterior de 35 plazas. Además, alertan de la sobredimensión de las empresas públicas y aseguran que están «en peligro», pero solicitan la creación de una nueva para la gestión de los autobuses y otra para el Premio de Fidelidad

Antonio Ramírez, presidente de la Junta de personal de la Ciudad y Juan Francisco Vega, de la UGT, han comparecido para denunciar las bases, aprobadas y en periodo de ejecución, de las 84 plazas para la consolidación de auxiliares de control de la empresa municipal Amgevicesa.

El anuncio se publicó el pasado mes de agosto y las bases de esta convocatoria se podían -y pueden- consultar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta Nº 6.227 del día 19 de agosto de 2022, así como en la Web de la empresa Amgevicesa (www.amgevicesa.com), sin embargo no ha sido hasta hoy, cuando desde el sindicato han denunciado públicamente «el disparate» que supone esta convocatoria.

Desde el sindicato alegan que la empresa municipal se está convirtiendo en una «macroempresa que cuesta a todo el mundo y que está a punto de llegar a los 500 trabajadores«, lo que a juicio de los sindicalistas es un «peligro» para las cerca de 2.000 familias que dependen de la misma, por la «sobredimensión» que supone «insostenible«.

Ramírez, que ha hecho un alegato en defensa del empleo púbico, de los trabajadores del ayuntamiento y de los trabajadores públicos, y ha defendido que el acceso al empleo público debe «respetar el acceso en igualdad, mérito y capacidad«, pero han planteado un conflicto colectivo al considerar que estas nuevas plazas no cumplen con la «legalidad«.

Para los sindicalistas, «se están hurtando puestos de trabajo del ayuntamiento, como los vigilantes de de colegios», lo que para ellos lleva al «desastre», aseguran que «se está jugando con la buena fe de los ciudadanos» y achacan esta «maniobra» a la proximidad de las elecciones, pero alertan de que esta «sobredimensión» puede acabar «muy mal«. Amgevicesa es un «monstruo que acabará comiéndonos a todos», ha afirmado.

Ramírez apunta a que «aunque se habla de turno libre, se ha sacado un concurso de méritos que es eliminatorio«, algo que entienden «ilegal» ya que, «el concurso de méritos viene después de la oposición, no al revés. Creemos que es para que los ciudadanos no se presenten». Una supuesta ilegalidad de la que el sindicato no alertó en la anterior convocatoria de 35 plazas y que no se plantea denunciar.

«¿Firmamos las bases anteriores -iguales que las actuales-?, sí, las firmamos» ha afirmado el ugetista, que reconoce no haberle «prestado atención» a las mismas, y asegura que aunque sean las mismas bases sólo consideran «ilegales» las 84 plazas, no las 35.

Pese a esta notable contradicción que puede crear un agravio comparativo entre una convocatoria y otra, los sindicalistas mantienen la intención de llegar a los tribunales si no se consigue una conciliación.

Sobredimensión y creación de nuevas empresas

Pese a la crítica constante a la sobredimensión de las empresas públicas locales y los peligros que ello conllevan, «pronto nos encontraremos con un ERTE«, ha asegurado, la UGT sostiene que habría que eliminar aquellas empresas públicas que no son necesarias o viables, poniendo de ejemplo al Parque Marítimo, el hotel Puerta de África o Emvicesa, «sin destruir empleo, pero racionalizando el mismo». Para el sindicato, una empresa viable sería la de autobuses, que ya han mostrado su oposición a que sean absorbidos por Amgevicesa y proponen la creación de una nueva empresa o la puesta en marcha del Premio de Fidelidad y permanencia, dotado en los presupuestos con 750.000 euros.