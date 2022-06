Las Centrales Sindicales con representación en la Ciudad Autónoma de Ceuta de forma conjunta quieren hacer llegar a la opinión pública, en relación con la grave y negligente actuación del Gobierno de la Ciudad sobre el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento lo siguiente:

Tras la reunión mantenida por el conjunto de la plantilla de Bomberos, debido a la negativa de la Ciudad a establecer, como todos los años, un retén del SEIS en los montes, ahora que ya estamos en verano y es patente el peligro de incendios forestales, todo ello provocado, al parecer, porque consideran más importante las cuestiones económicas que la seguridad de los ciudadanos, nuestra riqueza forestal y el medio ambiente, se ha decidido, por coherencia y responsabilidad del colectivo de Bomberos, mantener únicamente los servicios extraordinarios para cubrir los turnos diarios de servicio en los números mínimos necesarios para una correcta prestación del servicio a los ciudadanos.

Por tanto, no se prestarán los servicios extraordinarios correspondientes a los festivos en los que se utiliza un retén de Bomberos. El colectivo de trabajadores del SEIS considera que, si se entiende que no es necesario en plena canícula un retén del SEIS, no tiene ningún sentido considerar necesarios los retenes de festivos.

Si el Gobierno pretendiera hacer al colectivo algún tipo de extorsión para obligarles a cubrir los servicios que le pueda interesar, más por motivos políticos que por motivos de seguridad, el Parque de Bomberos en su conjunto responderá a cualquier tipo de amenazas o coacciones de forma contundente.

UGT, CCOO y CSIF de forma unánime y coordinada apoyan sin fisuras la decisión tomada por los Bomberos de nuestra Ciudad y tomarán las medidas de cualquier tipo necesarias para que se respete la decisión de estos trabajadores, hasta que no se establezcan TODOS los servicios, no solo necesarios, sino imprescindibles que en estos momentos no se están prestando con argumentos realmente pueriles, pues el coste de este servicio de retén en los montes cuesta la mitad que las retribuciones de un director general. Este Gobierno, único responsable de esta situación, ha llevado todos estos años a la plantilla de la Ciudad, incluidos los Bomberos, a una situación dramática de recortes de personal, que si se hubiera mantenido no pasaría lo que está pasando. No obstante y pese a ser firmes en nuestra decisión apelamos al Gobierno a reconducir este asunto a una entente cordial en beneficio de todos. Creemos que la razón solo tiene un camino y el diálogo es el instrumento fundamental para resolver este problema. En ello confiamos.