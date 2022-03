El presidente de la Junta de Personal de la Administración de Justicia, Miguel Almedina, ha leído con un nudo en la garganta una carta en representación de todos los trabajadores y trabajadoras de los Juzgados de Ceuta: «es un adiós doloroso e injusto, mostramos nuestra condena, rechazo y consternación por este crimen machista que ha sesgado la vida de una persona joven, una excelente compañera y una extraordinaria trabajadora»

A las 12:00 horas de la mañana de este martes ha tenido lugar en el Palacio de Justicia de Ceuta una concentración para condenar el asesinato machista de Mari Ángeles, quien era funcionaria de Justicia. En la puerta de los Juzgados se ha concentrado un centenar de personas que han trabajado codo con codo con esta vecina de Ceuta a la que se le ha arrebatado la vida. La planta baja del edificio, el soportal, las escaleras e incluso en la calle, se llenaba de personas que han querido estar presentes en estos momentos.

Más cercanos o más lejanos a sus labores, todos la conocían. Aunque entre la multitud se ha apreciado un número de personas gravemente afectadas que lloraban sin consuelo ante estos hechos que han conmocionado a toda la ciudad de Ceuta. Entre los allí presentes, se encontraba el líder de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, quien sí ha acudido a esta concentración.

Tras cinco minutos de silencio, el presidente de la Junta de Personal de la Administración de Justicia, Miguel Almedina, ha leído, con un nudo en la garganta, una carta en representación de todos los trabajadores y trabajadoras de los Juzgados de Ceuta. Almedina, bastante emocionado y tembloroso, despedía entre palabras a su compañera, quien deja un vacío enorme en esta institución, calificando este adiós como «injusto y doloroso». En nombre de los trabajadores y trabajadoras de la administración de Justicia, el presidente de la Junta de Personal ha mostrado su «condena, rechazo y consternación por este crimen machista que ha sesgado la vida de una persona joven, una excelente compañera y una extraordinaria trabajadora», así como el apoyo a sus hijos y familiares a la hora de afrontar este trance, mientras aseguran que en los Juzgados de Ceuta dejarán constancia del orgullo de haberla tenido como compañera. Almedina ha pedido consideración con la Policía Nacional que se encuentra investigando lo sucedido y ha pedido que todo el peso de la ley caiga sobre el presunto asesino.

Asimismo, ha reproducido las palabras que un compañero del Servicio de Notificaciones dedicó a Mari Ángeles. «Seguro que cuando has llegado al cielo no has tenido que llamar para que te abran la puerta, en esta ocasión, hubiero sido bueno no encontrar a nadie en este especial domicilio, de esa forma hubieras dejado uno de esos avisos y volver a intentar hacer esta triste notificación dentro de muchos años. Lamentablemente, no ha sido así, te han forzado a hacer ese viaje de una forma muy injusta. Te vamos a echar mucho de menos. Hasta siempre, compañera, no te olvidaremos nunca«, se ha podido leer.