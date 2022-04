El ciudadano explica que insertó 1’50 euros para sacar el ticket de estacionamiento y que, aunque el tiempo máximo autorizado es de dos horas por 1’20 euros, esta no le devolvió el cambio. Algo que, alega, le ha pasado en más de una ocasión y en distintos parquímetros de la ciudad

Los parquímetros de Zona Azul no terminan de caer en gracia a la ciudadanía. Y es que, si a la problemática de tener que pagar por adelantado y por un tiempo que no sabemos si vamos a consumir, le sumamos tener que estar pendientes de no pasarnos de tiempo o de renovar el ticket cada cierto tiempo, nos encontramos con un sistema poco práctico y más en una ciudad con los aparcamientos tan acotados como en Ceuta.

Un ceutí ha querido denunciar que un parquímetro de Zona Azul no le ha devuelto el cambio. Pero no es la primera vez que le pasa. Le ha ocurrido lo mismo en más de una ocasión y en distintos parquímetros de la ciudad, lo que, añade, «no es un caso aislado». Este ciudadano cuenta que, el sábado pasado echó en la máquina de un estacionamiento 1’50 euros, siendo el tiempo máximo autorizado de dos horas y por 1’20 euros, la máquina no le devolvió los 0’30 euros restantes. A pesar de que en la pantalla señalan que «no devuelven dinero», este denunciante reprocha que no le dio la opción de cancelar la operación «para que no se quedaran con los 30 céntimos».

«Es un robo a mano armada», señala este ceutí que subraya el «poder de recaudación de este mecanismo» y más si se repite a diario y la ciudadanía no lo reclama. Esta persona es consciente de que el pago con trajeta de crédito en los parquímetros existe, pero que «no debería de ser la única opción» aludiendo a que no todo el mundo tiene esta opción.

En algunos países, el pago y la renovación del tiempo de la Zona Azul está controlada a través de aplicaciones móviles.