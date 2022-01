Así lo indica el informe diario de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta, que refleja que la 6ª ola supera ya el 50% de los contagios por coronavirus en Ceuta desde el inicio de la pandemia, que acumula ya 14.725 casos, de los que 7.575 casos se corresponden con la última onda epidémica

El área de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta, en su informe diario, notifica que Ceuta registró en la última jornada 444 nuevos positivos de coronavirus. La ciudad ha entrado en el nivel 4 de alerta por la pandemia de la covid. Además se ha producido cuatro ingresos el día de hoy: un varón 85 años con pauta de vacunación completa, un varón de 61 años con pauta de vacunación completa, un varón de 8 años no vacunado y una mujer 32 años no vacunada.

En el hospital, hay actualmente 32 pacientes covid ingresados. Hay ingresadas 7 personas en observación de Urgencias (6 vacunados y uno no vacunado), 23 en planta (17 vacunados y 6 no vacunados), y 2 en UCI (no vacunados).

También se informa que hay acumulado más de 243 pacientes reinfectados, siendo el porcentaje de reinfectados 6ª onda epidémica de 3,34%. Además, no hay ningún positivo del entorno laboral del INGESA, y de los casos producidos en los últimos 14 días fueron el 87,5% sintomáticos, 75% vacunados completos y el 50’7% de casos procedentes de contactos estrechos.

Respecto a la variante ÓMICRON, el informe apunta que «la penetración estimada de posible variante Ómicron en el presente mes supera el 99% estimado por cribado de Variante S. Desde Medicina Preventiva advierten que «La ocupación hospitalaria a tiempo real entra en riesgo muy alto, por lo que el nivel de alerta como era de esperar pasa al máximo nivel, nivel 4. Ligera desaceleración en los últimos cinco días, con disminución de la tendencia de casos diagnosticados y el número reproductivo. Las predicciones siguen siendo muy negativas en cuanto a aumento de la incidencia acumulada a 14 días y de la ocupación asistencial»