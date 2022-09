El secretario general, Juan Gutiérrez, ha visitado las instalaciones y ha felicitado a la plantilla por el gran trabajo realizado en el grave incendio forestal en García Aldave

El secretario general de los socialistas ceutíes, Juan Gutiérrez, ha vuelto a mostrar su preocupación por el estado de las instalaciones del Cuerpo de Bomberos después de realizar una nueva visita a las mismas en la que ha felicitado a la plantilla por la gran labor realizada durante el grave incendio forestal que arrasó más de 130 hectáreas del monte de García Aldave.

El socialista ha trasladado todo el respeto y cariño hacia un colectivo de profesionales que demostraron, una vez más, estar con nuestra ciudad cuando más se les necesitaba, «aunque el mejor reconocimiento que se puede hacer a los bomberos es que cuenten con unas instalaciones sin goteras y con más efectivos». Gutiérrez ha hecho extensiva la felicitación a todas las personas y fuerzas actuantes que participaron en las labores para la extinción del incendio.

En la visita, el socialistas ha recordado que los socialistas consiguieron que quedaran incluidas, tanto en los Presupuestos de 2022 como en el primer expediente de modificación de créditos, partidas por un importe superior al millón de euros destinadas a mejoras para el Cuerpo de Bomberos. «El PSOE logró introducir en los Presupuestos cuatro plazas de bomberos, un gimnasio y un camión de lo que aún no tenemos noticia», ha dicho Gutiérrez, que agrega que «no vamos a permitir que esos cientos de miles de euros no acaben en un Servicio de Bomberos, un servicio que no recibe la atención necesaria por parte del Gobierno del Partido Popular«, ha precisado Gutiérrez.

Según la formación política, otro problema «acuciante y del que el Ejecutivo de Vivas huye sistemáticamente» es la ausencia de un nuevo Reglamento para este Cuerpo que lo convierta en una normativa del siglo XXI, transformándolo en un SPEIS, un Servicio de Prevención, Extinción e Incendios y Salvamento, «una reivindicación histórica que siempre se encuentra con una negativa por parte del Gobierno de Vivas».

En su visita, el secretario general de los socialistas ceutíes ha conocido a los efectivos de Bomberos de nuevo ingreso, a los que ha deseado lo mejor su nueva andadura profesional, recordándoles que «son un servicio esencial y del cual Ceuta se enorgullece».