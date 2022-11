La Comunidad Autónoma, a través de Emakunde y otras organizaciones, lanzan la iniciativa enmarcada en el mes contra la Violencia de Género

Como motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres, se realizará solo una campaña en Euskadi. El departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, a través de Emakunde; las diputaciones forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa; y EUDEL firman este año una acción conjunta. Esta campaña, coordinada entre todas las instituciones, llama los hombres que aún no han entendido que “Solo sí es sí” y les recuerda que “hay muchas maneras de decir no, pero solo una de entenderlo”. Son los propios hombres, junto a las mujeres, los que preguntan a otros hombres: “¿Qué no quieres entender? Solo si es sí.”

El proyecto ha sido presentado el 14 de noviembre por la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal; la directora de Emakunde, Miren Elgarresta; el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria; el diputado foral de políticas sociales de Araba, Emilio Sola; la diputada foral de políticas sociales de Gipuzkoa, Maite Peña; y el presidente de EUDEL, Gorka Urtaran.

La consejera Beatriz Artolazabal ha destacado la importancia de que todas las instituciones hayan trabajado coordinadamente para lanzar a la sociedad un único mensaje, mostrando una imagen de compromiso por una sociedad libre de violencia contra las mujeres: “Es una muestra de que en igualdad y en la lucha contra la violencia hacia las mujeres es necesario un trabajo conjunto, de país, en equipo, siguiendo las mismas directrices”.

Ha destacado, asimismo, la importancia de que la campaña se dirija a los hombres y que sean ellos los que interpelen a otros hombres, los que digan no a la violencia y los que recuerden a otros hombres que es necesario respetar la decisión y las palabras de las mujeres: “La violencia machista no es un problema de las mujeres. Es un problema de toda la sociedad. Y especialmente de los hombres socializados en una sociedad machista. Hombres a los que se ha enseñado una manera de ejercer la masculinidad”.

Artolazabal: “que existan hombres que se rebelen contra la desigualdad y que rompan el corporativismo masculino es absolutamente necesario para frenar la violencia”.

Ha recordado, finalmente, que siguiendo lo establecido en el Convenio de Estambul (Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres), tanto la renovada Ley para la igualdad, como el Pacto de País para la Igualdad recogen entre sus principios generales y retos el trabajo con los hombres y chicos.

Por su parte, el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, ha destacado el trabajo realizado en igualdad en las últimas décadas: “Estamos en ese punto del camino en el que, si echamos la vista atrás, comprobamos que todo el trabajo realizado, también el de las instituciones, nos ha hecho avanzar mucho y en la dirección correcta, pero si miramos adelante vemos que todavía queda camino por recorrer, así que a seguir dando pasos firmes y tan provechosos como hasta ahora. Seguimos, y seguimos con tanta fuerza o más que hasta ahora”.

El diputado foral de políticas sociales, Emilio Sola, ha señalado que tras el largo camino recorrido por las mujeres, “es hora de que los hombres nos sumemos a esta histórica reivindicación”. Tal y como ha declarado, la campaña “pretende interpelarnos a nosotros, los hombres, acerca de las actitudes violentas contra las mujeres, contra otros hombres y otras identidades no normativas que ponen en cuestión la lógica patriarcal, y es una llamada a poner en entredicho la masculinidad, tal y como algunos la entienden, a poner fin a considerarse con derecho a oprimir para conseguir sus fines, y a romper con la complicidad de las expresiones machistas”.

La diputada foral de políticas sociales de Gipuzkoa, Maite Peña, además de destacar la imprescindible colaboración institucional, ha señalado que «ante la violencia contra las mujeres no podemos ser meros espectadores, ni nosotras las mujeres, ni tampoco los hombres». «Es un problema que nos concierte a toda la ciudadanía, y está en manos de todas y todos acabar definitivamente con esta lacra social», ha añadido.

Gorka Urtaran, representante de los ayuntamientos vascos, ha defendido que “como hombres políticos y como ciudadanos, desde el ámbito público y privado, es clave que nos impliquemos para detener este grave daño a nuestra sociedad.” Ha añadido que “alineada con la campaña, la declaración del 25N de EUDEL incide en construir espacios compartidos, físicos y virtuales, donde las relaciones igualitarias y respetuosas entre personas tomen vida en nuestros municipios”.

Finalmente, la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha destacado la importancia de que se haya logrado llevar a cabo una campaña conjunta y ha subrayado la importancia de una colaboración interinstitucional que se verá reforzada en un futuro próximo “con la próxima firma del III Acuerdo Interinstitucional para la mejora de la atención a las mujeres víctimas de violencia machista y con el trabajo que estamos llevando a cabo hacia una gestión integrada de los expedientes de las mujeres víctimas, que requiere también un gran esfuerzo en coordinación entre instituciones”.