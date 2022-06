Esta tarde se ha celebrado la concentración motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+. En la Plaza de los Reyes se han repartido pulseras y leído un manifiesto reivindicativo

Ceuta se ha movilizado hoy, Día Internacional del Orgullo LGTBI+, en una concentración convocada por el Consejo de la Juventud de la Ciudad Autónoma de Ceuta (CJCE) en la Plaza de los Reyes. Se hará la lectura del manifiesto y se entregará pulseras con la bandera del orgullo.

Desde el Consejo han subrayado la importancia de este tipo de actos para visibilizar al colectivo, ya que aún queda mucho por recorrer para conseguir la igualdad total. Además, en su comunicad denuncian los discursos de odio, que han llegado hasta a la Asamblea de Ceuta,

Manifiesto Orgullo LGTBI+ 2022

Orgullosas, hoy, aquí, ahora, personas todas, con diversas orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género: lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexuales, no binarios, queer…y a nuestro lado gente inclusiva, abierta que creen una Ceuta diversa y libre, una Ceuta vivible y visible, nos concentramos para TRANS- formar.

Estamos cansadas del silencio, en especial en estos años de pandemia, porque, aunque a algunos les haga sentirse “integrados”, estamos en realidad condenando a quienes no pueden ser libres en su escuela o su trabajo, a quienes tienen miedo de salir del armario y de estar aquí, a quienes deben controlar su apariencia, su pluma, su identidad, a quienes no cuentan con el apoyo de su familia, a quienes viven en el segundo armario del VIH, o a quienes se llegan a odiar por los prejuicios …

El silencio no sólo nos esconde, sino que ha hecho fuerte el discurso del odio y con ello las burlas, los insultos, los abusos, las agresiones. No hay más que ver las calles, las redes sociales, o incluso la Asamblea de Ceuta…

Las personas LGBTI+ conocemos el poder de las palabras. Usamos palabras para decirles a nuestros seres queridos que somos, que sentimos, y ellos, con suerte, usan palabras para decirnos que nos aman y nos aceptan. Hoy lo hacemos a la sociedad.

Decimos, alto y claro, que nos queremos libres e iguales en nuestras diferencias y por ello exigimos respeto ¡No somos antinatura, no estamos enfermas, no somos pecado! Reclamamos que no se nos señale, violente y agreda por ser como somos, sentir como lo hacemos, expresarnos como queremos, amar a quienes amamos o formar la familia que hemos decidido construir, en la Ciudad que queremos quedarnos.

Exigimos a toda la sociedad, a las Administraciones Publicas, a las empresas, a las organizaciones políticas y sindicales, que se mojen, mucho más que hasta ahora, por hacer de Ceuta un lugar más decente, más libre, más democrático y más justo. Los gestos de las organizaciones que hoy nos acompañan son importantes, pero con eso sólo no es suficiente. TRANS- formar Ceuta con Orgullo pasa por comprometerse con las reivindicaciones de nuestra comunidad.

• Que el Ministerio de Educación desarrolle la diversidad sexo-afectiva y familiar en sus contenidos. Que elimine el bullying en los centros educativos.

• Que la Consejería de Sanidad recupere el servicio de información sexual, apoyo positivo y tránsito seguro.

• Que Policías Nacional, local y Guardia Civil formen a sus efectivos a identificar conductas de odio y a proteger a las personas LGTBI+ víctimas de abusos o discriminación.

• Que el INGESA de acceso al PreP a la población LGTBI+, facilite los tratamientos de reasignación, desarrolle los programas de salud mental, facilite el acceso a las mujeres lesbianas y personas trans a tratamientos reproductivos.

• Que la Consejería de Servicios Sociales cree un programa específico de apoyo integral para personas y familias LGTBI+, especialmente a quienes se ven obligados a abandonar su hogar.

• Que el SEPE desarrolle medidas que incorporen a las personas transexuales, transgénero e intersexuales al mercado laboral.

• Que la Consejería de Cultura organice el próximo orgullo e incluya durante el año espacios y actividades diversas.

•Que las federaciones deportivas defiendan el deporte de base sin armarios

• Que la Casa de la Juventud emplee el dinero que se destine con mayor rigor a las actividades a favor de la diversidad y si no sabe que se asesore.

• Que los sindicatos ofrezcan sus servicios jurídicos para denunciar discriminación.

• Que la CEOCE, Cámara y empresas de Ceuta hagan de sus centros libres de discriminación y persigan el mobbing.

• Que los partidos políticos, además de manifiestos, procuren presupuestos para todas estas medidas y NO permitan actos de LGTBIfobia en la Asamblea del Pueblo.

• Que todas las comunidades religiosas exijan a sus fieles, por lo menos, respeto a las personas LGTBI+.

¡No pedimos más que nadie! Nunca nos han regalado nada. Nuestros derechos, nuestra dignidad y nuestra libertad la hemos peleado a diario, sufriendo la discriminación y la violencia en nuestras propias carnes.

Este 28J nos reafirmamos en la celebración del Orgullo como una herramienta imprescindible para alcanzar la igualdad real y efectiva. 62 años después de Stonewall, la lucha de muchas activistas ha hecho posible que en nuestro país sigamos avanzando gracias a leyes como la de Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI+, que esperamos se apruebe. Pero por desgracia, en muchos países, demasiados, ser lesbiana, gay, bi, trans, intersexual es todavía una condena, a veces de muerte. Frente a los que nos niegan reivindicando un orgullo hetero nosotras seguimos peleando.

El colectivo LGTBI+ no somos un colectivo uniforme. Además, somos mujeres, o somos hombres, o somos no binarios, o somos jóvenes, o somos mayores, o somos personas racializadas, o vivimos con VIH, o contamos con alguna diversidad funcional, intelectual o sensorial, o venimos de otro país… A la vez, debemos tener en cuenta a todas aquellas personas que también sufren discriminación por asociación y que son todas aquellas que nos ayudan, nos apoyan y nos comprenden, en especial a nuestras familias.

Por ello el Orgullo es protesta no sólo contra la LGTBIfobia, sino también contra el machismo, la xenofobia, la violencia de género, el edadismo, los recortes en Sanidad, Educación, Servicios Públicos o contra la oleada antiabortista que azota al mundo. Muchas de las conquistas vuelven a estar en peligro, solo unidas podemos resistir, podemos vencer.

Terminamos, visibles, aquí, hoy y ahora, y lo decimos claro: no vamos a parar. Vamos a seguir construyendo y vamos a seguir estando presentes, con nuestra pluma orgullosa, en la acera de enfrente conquistando y defendiendo derechos, TRANS- formando Ceuta con orgullo.