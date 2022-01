El inquilino lleva desde diciembre del año 2020, sin pagar la luz y el agua, y desde mayo de 2021 sin pagar el alquiler. Se le instó a abandonar el piso en abril de 2021, ya que la vivienda iba a ser puesta en venta, sin embargo, no salió de la casa hasta noviembre del año pasado. No obstante, este aún no le ha entregado las llaves a la propietaria haciendo alusión a que aún tiene sus pertenencias en el interior