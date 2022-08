La ceutí ha declarado que su mascarilla se rompió cuando acudía a una cita en el centro de Salud, donde afirma le negaron facilitarle una nueva

La ceutí ha expresado su frustración tras acudir al centro de Salud público situado en El Recinto, donde asegura que no le han facilitado una nueva mascarilla tras romperse la suya antes de entrar a las instalaciones «se me ha roto la mascarilla porque no estaba en buenas condiciones, cuando en la puerta me han dicho que no podía entrar porque esta era obligatoria, les he pedido que me facilitasen una a lo que me han contestado que no había mascarillas«.

Ante esto la ciudadana afirma que ha insistido sin éxito, volviendo a recibir una negativa cuando pregunta que como es posible que no haya mascarillas al ser un centro de Salud «me ha respondido que no están obligados a dar las mascarillas, a lo que he vuelto a preguntar que como es posible que un centro de Salud público no esté obligado a facilitar los materiales correspondientes para hacer uso de su servicio».

Una situación que considera «injusta«, y es que desde su punto de vista, alegando que «si hoy en día dan mascarillas en las farmacias, en un taxi, en un centro de Salud privado y en cualquier sitio ante cualquier situación que pueda suceder con una mascarilla, si el estado dicta que es obligatorio su uso también en los servicios públicos creo que es obligatorio que ofrezcan estos materiales».

En cuanto a esta denuncia, INGESA ha manifestado que en todos los centros de Salud ya sean públicos o privados, es habitual que se dispensen mascarillas a todos los ciudadanos que la necesiten para acceder a las instalaciones, sin importar el motivo por el cuál el paciente no la lleve consigo, recordando además que para acceder a cualquier tipo de centro Sanitario el uso sigue siendo obligatorio.