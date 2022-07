Para el presidente de la Ciudad se trata de una festividad «muy importante» que hace un llamamiento a compartir y disfrutar de la familia y de los amigos, así como para rezar, recapacitar y reflexionar

Un año más y en nombre de todos los ceutíes, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha querido felicitar a la comunidad musulmana con motivo de la celebración de la Fiesta del Sacrificio. Para Vivas, se trata de una festividad «muy importante» y que es un llamamiento a compartir, a disfrutar de la familia, de los amigos y también para rezar, recapacitar y reflexionar. Asimismo, invita a hacer una parada en la rutina, en la actividad de todos los días y pensar qué cosas son las importan en esta vida; «para cultivar nuestros corazones de tal manera que seamos mejores personas, más humildes, más generosas, porque se puede ser grande de muchas maneras pero solo se es de manera rotunda si se es humilde».

«Creo que si lo hacemos, al final llegamos a la conclusión de que no hay nada más importante en la vida que ser felices y hacer felices a los demás. Y llegar también a la conclusión de que el amor es la fuerza más poderosa; el amor a las personas que uno tiene cerca, pero también el amor al prójimo», ha ensalzado el presidente de la Ciudad, que pone el acento en esta fiesta especialmente en «el prójimo que necesita ayuda y consuelo, que sufre». Del mismo modo, no ha querido olvidar a esas muchas familias que han perdido a un ser querido como consecuencia de la pandemia y que en estas fiestas no va a poder estar con ellos: «tienen que estar en la memoria y en nuestros corazones».

Por último, Vivas ha reivindicado que «el amor a nuestra tierra, a Ceuta, para que Ceuta, con el concurso y empeño de todos, siga siendo lo que es, un ejemplo para el resto de España y para el mundo de respeto, de concordia y de convivencia. De corazón, muchas felicidades, salud paz y bienestar para todos».