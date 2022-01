Así lo indica el informe diario de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta, que advierte la Incidencia Acumulada del coronavirus tanto en los últimos 14 días como la de los últimos 7 días es la más elevada a nivel nacional por autonomías y que la Atención Primaria está «sobrecargada»

El área de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta, en su informe diario, notifica que Ceuta registró provisionalmente en la última jornada 409 nuevos positivos de coronavirus. La ciudad está en nivel 4 de alerta por la pandemia de la covid. Además se ha producido un nuevo ingreso en el día de hoy: una mujer embarazada de 37 años no vacunada.

En el hospital, hay actualmente 29 pacientes covid ingresados. Hay ingresadas 8 personas en observación de Urgencias (5 vacunados y 2 no vacunado), 19 en planta (14 vacunados y 5 no vacunados), y 2 en UCI (no vacunados).

También se informa que hay acumulado más de 243 pacientes reinfectados, siendo el porcentaje de reinfectados 6ª onda epidémica de 3,24%. Además, no hay ningún positivo del entorno laboral del INGESA, y de los casos producidos en los últimos 14 días fueron el 87% sintomáticos, 74% vacunados completos y el 50% de casos procedentes de contactos estrechos.

Desde Medicina Preventiva destacan que «tanto la Incidencia Acumulada en los últimos 14 días como la de los últimos 7 días es la más elevada a nivel nacional por autonomías. La cifra más elevada de nuestra serie de datos de los últimos siete días se corresponde con el lunes 17/01/2022. Sin embargo ha comenzado su descenso y se estabilizará o se reducirá ligeramente mañana».

«El porcentaje de positividad de pruebas ha subido hasta el 38% a pesar de la subida de la tasa de realización de pruebas que es la más alta nacional con más de 11.000 pruebas por cien mil habitantes. Entre sintomáticos el 45% son positivos en los últimos tres días. Estas cifras indican una muy alta transmisibilidad, aunque se está reduciendo el ratio entre la penúltima a la última semana, en el conjunto de los casos (sintomáticos y asintomáticos)», añade el informe.

Por último, destacan «el enorme esfuerzo de la atención primaria muy sobrecargada por el elevado número de pacientes diario que se inyectan en sus listas diarias afectando al diagnóstico y seguimiento de otras patologías, y el enorme incremento de las asistencias de urgencias hospitalarias sin ingreso que acuden por COVID-19 al servicio de urgencias hospitalario».