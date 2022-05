Los hechos han tenido lugar en la tarde del sábado dentro de un domicilio y, al parecer, el desencadenante podría haber sido una riña familiar

Una mujer y su hijo menor de edad han tenido que ser trasladados al Hospital Universitario de Ceuta tras resultar heridos de bala. Los hechos han ocurrido en la tarde de este sábado en un domicilio de la barriada Príncipe Alfonso. Según se han hecho eco en el diario de Ceuta Televisión, podría tratarse de una riña familiar.

La Policía Nacional también apunta a que se trata de problemas familiares y descarta que tenga que ver con un asunto de bandas organizadas. Hasta el momento no han trascendido más datos oficiales al respecto debido a que están trabajando en ello. Por otro lado, los afectados han sido trasladados al Hospital Universitario de Ceuta mediante un particular, y no en ambulancia, ya que a que no han requerido el servicio del 061. En estos momentos se desconoce el estado de salud de ambos. Ampliaremos información.