El portavoz del colectivo, Mohamed, ha señalado que son muchos más, pero que tienen miedo a manifestarse y que les devuelvan a Marruecos. «¿A dónde vamos a ir?, pedimos un sitio donde dormir y comer», han manifestado

Una veintena de personas migrantes de las 160 que residen en las naves del Tarajal de forma temporal han conseguido llegar hasta el Palacio de la Asamblea para trasladar al Gobierno de la Ciudad sus reivindicaciones. No quieren abandonar este alojamiento, tampoco regresar a Marruecos, y así lo han manifestado en el ayuntamiento a golpe de consignas y pancartas: «no dejes de creer» o «todos somos iguales». El lunes hubo un intento de manifestación que se vio frustrado por falta de permisos, por lo que tuvieron que regresar a las naves.

«Nos hemos enterado de que el día 15 van a cerrarse las naves y nos vamos a quedar en la calle. ¿A dónde vamos a ir?», se ha preguntado Mohamed, el portavoz del colectivo de personas migrantes alojadas en las naves del Tarajal. Denuncian que no pueden ir a la Península y tampoco a Marruecos «porque la frontera está cerrada». Piden un sitio donde dormir y comer. Remarcan que son muchos más, pero que tienen miedo a manifestarse y que les devuelvan a Marruecos. Junto a ellos se encontraba uno de los ceutíes afectados por el cierre de las naves del Tarajal, que aunque sabe que la Ciudad ya está trabajando para ocuparse de la situación de estos 16, empatiza con estas personas con las que ha convivido mucho tiempo.

Mohamed cuenta que vivía con su tía, pero que al enterarse de todo lo relacionado con la solicitud de asilo, bajó a las naves para poder hacerlo e irse a la Península. Como no ha podido ser, ha seguido en las naves, donde lleva ya nueve meses. Si cierran las naves, insiste en que no tiene a dónde ir. «No tengo casa, no tengo trabajo, no tengo dónde dormir, nada en Ceuta» explica Mohamed, que añade que allá donde vaya le van a pedir un permiso de trabajo. Dice que en el CETI no los aceptan porque son marroquíes, «no argelinos, ni subsaharianos, ni yemeníes».

Esta misma mañana, la consejera de Vicepresidencia, Mabel Deu, que ha cifrado a este grupo en 111 personas que allí se alojan, se ha desplazado a las instalaciones junto al director general de Emergencias y Protección Civil, Víctor Ríos, para trasladar a los 16 ceutíes que allí se alojan la buena voluntad del Ejecutivo Local para buscar una solución a la situación en la que se encuentran. Sin embargo, no hay respuesta para el resto de momento, que han asegurado que seguirán manifestándose hasta que tengan una solución.