Los socialistas defienden que la educación debe ser motor social y esta medida busca acabar con las elevadas tasas de fracaso escolar en la ciudad. Por eso, los colegios deben abrir por la tarde y “convertirse en el centro de la vida de las barriadas”

El PSOE, a través de portavoz Juan Gutiérrez, ha presentado hoy al Pleno de la Asamblea de Ceuta una propuesta relativa a diseñar y aprobar un plan de actividades extraescolares a desarrollar en los centros educativos en horario de tarde. Los socialistas defienden que “Ceuta sigue presentando unas tasas alarmantes de fracaso escolar y pobreza, por eso se requiere un mayor esfuerzo de las Administraciones públicas, dentro de estas tasas se escondes muchos niños y niñas”.

Gutiérrez destaca que la Educación Pública es fundamental, pero “insuficiente” y que por eso la Ciudad Autónoma puede ayudar a mejorar la vida de los niños y niñas a partir de la tarde. “Los colegios deben convertirse en el centro de la vida de las barriadas, por eso tienen que estar abiertos por la tarde”, ha añadido.

El PSOE apuesta porque en colaboración con las Asociaciones de Vecinos y las AMPAS se conviertan en un referente para dar herramienta y dar oportunidad a sus hijos e hijas. “Los centros deben ser verdaderos motores de cambio, con un impacto positivo en toda la comunidad educativa”, por lo que defiende este programa con una oferta variada en cuanto a la oferta de las actividades.

Desde Vox, Carlos Verdejo, dando la razón a que “las infraestructuras del Ministerio de Educación no se están aprovechando en nuestra ciudad” y señalando que su partido ya presentó una propuesta similar específica para Huerta Téllez. Una propuesta que se aprobó sin el apoyo del PSOE y “más de un año después, como tantísimas propuestas que se aprueban en la Asamblea, no se ha cumplido”. Por ello asegura que si se aprueba esta propuesta no servirá para nada porque “lo que se aprueba aquí no se hace” y vuelve a calificar a la Institución “un teatrillo y un circo”.

El MDyC, por su parte, señala que en su programa se encuentra el fomento de actividades extraescolares al efecto de acabar con el fracaso escolar. Consideran muy positivo que los centros mantengan su actividad por las tardes ya que “el futuro de Ceuta pasa por la educación” y para ello piden la colaboración del MEFP, apoyando la moción.

Mohamed Mustafa, de Ceuta Ya!, también se manifiesta a favor de la medida y que la propuesta “debe marcar la filosofía de las actividades, que el centro educativo sea un centro de dinamización de la barriada y que es la mejor fórmula para que nuestros hijos adquieran valores sociales. Me gustaría que no solo se concrete estas actividades, que se lleve a cabo con la externalización o la privatización, sino que el centro esté al servicio de la comunidad”.

El PP ha propuesto una transacción “con carácter previo estudiar con el MEFP la posibilidad de implementar este programa”. Además, el consejero Carlos Rontomé ha recordado que la Ciudad destina 10,5 millones de euros a esta materia de la que “ni siquiera tienen competencias, creo que es un dato importante”.

Por último, Gutiérrez ha agradecido el apoyo, ignorando las provocaciones de Vox, y aceptado la transaccional porque debe ser un trabajo conjunto con el Ministerio. La propuesta ha sido aprobada por todos los grupos políticos, con unanimidad.