Un bochornoso rifirrafe ha acabado con la diputada no adscrita lanzando graves acusaciones al portavoz de Vox, Carlos Verdejo, al que señala como un “acosador como la copa de un pino” con sus alumnos. Verdejo ha amenazado con denunciar en los juzgados si no rectifica

La diputada no adscrita, Mª Carmen Vázquez, ha explotado hoy en el Pleno de la Asamblea de Ceuta contra Vox. Tras ignorar, como siempre hacen con los que denominan “tránsfugas” de su partico, la propuesta de Vázquez, esta les ha dicho que siguen perdiendo votos, entre los que se encuentra, “of course”, el suyo.

Carlos Verdejo, portavoz de Vox, le ha contestado con desprecio que su “voto me da igual, la que no estará en mayo es usted. No se preocupe cuando no esté porque como ha estado la mitad de la legislatura sin venir, seguirá en su casa, pero con mil euros menos”.

Ante estas palabras, Vázquez respondido con dureza y graves acusaciones: “Ayer preguntaba usted qué es un acosador sexual, usted es un acosador como la copa de un pino, sin el sexual. Cuando usted quiera le traigo aquí a una serie de mamás que me han contado que usted acosa a los alumnos, que te pueden pegar un zapatazo en toda la boca que no te puedes ni imaginar”.

A esto, la diputada proseguía asegurando que Verdejo “cuando saca a sus alumnos al patio, les dice ‘corred, que sois unos inútiles’, estoy diciendo una verdad muy grande”. A lo que añade que “ustedes dicen que solo queda Vox y yo les digo que solo sobra Vox, en Andalucía vaya zasca os habéis llevado, y lo que queda”.

“Yo no estoy zumbá, usted sí”, finalizaba esta diputada. A estas palabras, Verdejo solo ha contestado: “Antes de llevarla a los Juzgados le doy la oportunidad de rectificar señora Vázquez”. Rectificación que no se ha producido.