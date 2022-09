Vox ha vuelto a hacer gala de su racismo con tres interpelaciones seguidas que han salpicado a los menores migrantes con cuestiones sobre la asociación Engloba, el acogimiento alternativo residencial, así como a la «okupación» de la antigua prisión de Los Rosales. Sobre las imágenes en las que se apreciaba a varios menores migrantes de Engloba limpiando un vehículo en la calle, Gaitán ha explicado que esta decisión «mal tomada» respondía a un correctivo por parte de los monitores debido a que los usuarios no habían cuidado de la furgoneta durante un trayecto

El portavoz del grupo parlamentario de Vox, Carlos Verdejo, ha interpelado al Gobierno de la Ciudad diversas cuestiones sobre la asociación Engloba. Por ello, Verdejo ha preguntado que a qué se dedica Engloba, desde cuándo trabajan en Ceuta, dónde está ubicada su sede, a cuántos menores atiende, cuánto dinero reciben, cuántas personas trabajan, su formación académica, así como por lo que ocurrió con el vehículo que había sido limpiado por los usuarios en la calle.

El consejero de Sanidad, Alberto Gaitán, titular del Área de Menores, ha explicado que el programa tiene por objeto proporcionar una residencia convivencia adecuada a los menores, así como potenciar el desarrollo y crecimiento personal. Este cuenta con dos dispositivos en Colina Soleada con dos viviendas contiguas adosadas, y que hasta el 13 de agosto contaba con un tercer dispositivo en Loma Margarita que fue cancelado por la desescalada de la crisis migratoria. Engloba ha pasado de atender 76 menores a 21 con un presupuesto de 84.000 euros mensuales. En estos momentos son 23 las personas trabajan en estas instalaciones gestionadas por un un director, dos trabajadores sociales, psicólogos, profesores, auxiliares, técnicos en educación infantil, todos titulados, así como personal de limpieza y mantenimiento. Con respecto al video difundido en el que menores migrantes limpiando un vehículo, Gaitán ha asegurado que es una situación «que no se ha dado más» y que en cuanto se tuvo conocimiento «se amonestó a la asociación y se indicó que tenían que dejar de hacerlo». «Fue una actuación que tomaron los recursos de Engloba mal tomada para educar», ha añadido el consejero, que alega que se trataba de una furgoneta de Engloba que no había sido cuidada por el trayecto y de manera irresponsable se obligó a limpiarla».

En segundo lugar, Carlos Verdejo ha interpelado al Gobierno de la Ciudad diversas cuestiones sobre el acogimiento residencia de menores extranjeros no acompañados. El de Vox ha afeado a la Ciudad el dinero invertido en atención a menores migrantes y ha preguntado al Gobierno local si prefiere recibir 5’5 millones de euros más los menores migrantes no acompañados o quedarse sin 5’5 millones de euros y sin los menores migrantes no acompañados. Asimismo, ha preguntado a Gaitán si no considera que «su política de buenismo no genera un efecto llamada».

Gaitán ha insistido en que el Gobierno local «no está haciendo negocio» con los menores migrantes. En estos momentos, la Ciudad atiende a 337 menores migrantes no acompañados: 226 con la Fundación SAMU, 26 con Engloba, 75 en el centro de realojo temporal y 10 en el centro de Punta Blanca. Asimismo, el responsable del Área de Menores asegura que han pedido a la Secretaría de Estado de Migraciones una nueva línea de financiación para atender esta situación para que se dote de las infraestructuras y medios materiales y tecnológicos necesarios. «Hay que garantizar una estancia en Ceuta de migrantes en situación irregular que esté limitada a la capacidad de acogida de esta ciudad, a los recursos existentes, siendo justos y equitativos«, ha especificado el portavoz del Gobierno, que recuerda que recientemente se ha aprobado un Plan de Respuesta para la Crisis Migratoria para derivar el exceso de personas a otras comunidades autónomas.

Por último, el portavoz del grupo parlamentario de Vox ha presentado una interpelación relativa a instalaciones del antiguo centro penitenciario de Los Rosales. Sin embargo, Verdejo ha vuelto a girar este asunto a las personas migrantes poniendo de manifiesto que las instalaciones han sido «okupadas» por «inmigrantes ilegales menores y adultos que niegan noches tranquilas a los vecinos de Los Rosales». «El MENA que llega a Ceuta debería saber que no va a salir de paseo por la call», ha asegurado el diputado de la extrema derecha, incidiendo en que estos deben ir acompañados por un tutor.

Finalmente, el portavoz del Gobierno, Alberto Gaitán, ha asegurado que tanto la Policía Nacional como la Policía Local realizan controles frecuentes en la zona así como dentro de la antigua prisión de Los Rosales.