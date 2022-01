El juicio contra J.S.T. ha quedado visto para sentencia tras la declaración del acusado, de los tres policías nacionales involucrados y del visionado de los vídeos en los que se puede ver al acusado en una actitud violenta. La Fiscalía ha mantenido la solicitud de penas de prisión, mientras que la Defensa ha solicitado la libre absolución, y en el caso de que se le condene, que sea por un delito leve de daños y que se suspenda la entrada en prisión, mientras que el Fiscal se ha negado a esto ultimo por su «amplio historial delictivo»

El juicio contra J.S.T. por los delitos de resistencia y desobediencia grave a la autoridad por saltarse los cordones policiales para increpar, insultar e incluso golpear un vehículo oficial de la comitiva de cuatro vehículos en los que viajaban el presidente del Gobierno, el ministro del Interior y sus escoltas, ha quedado visto para sentencia, tras la declaración del acusado, de los tres policías nacionales que han testificado y del visionado de los vídeos en los que se puede ver al acusado en una actitud violenta.

La Fiscalía solicita que el acusado sea condenado a hacer frente a los daños en el vehículo, que están tasados en 252,38 euros, indemnizando a a la empresa Alphabet Fleet titular del vehículo policial; así como a un año de prisión por un delito de resistencia y desobediencia grave a la autoridad y a tres años más de cárcel, 24 meses de multa a 12 euros diarios y costas por el delito de daños en bienes de titularidad privada de uso público policial, con agravante de reincidencia.

La Defensa se ha opuesto «rotundamente» a la acusación del Fiscal, «mi defendido no ha hecho lo que se le imputa, en el vídeo se ve como no hay ni un policía en esa zona, el dispositivo policial fue muy reducido, y varias personas se abalanzan contra el primer vehículo, y la policía se va con ellos y no hay protección ni policías que impidan al acusado acercarse al vehículo objeto», asegura el abogado de la defensa, apuntando que por ello no puede haber un delito de desobediencia.

En cuanto al segundo delito, «son 117 euros, nos parece desproporcionado totalmente la pena que se pide» y además alega, que el vehículo es privado y que el delito se considere leve. Por lo que la Defensa ha solicitado la libre absolución del acusado, y en el caso de que se le condene, que sea por un delito leve de daños y que se suspenda la entrada en prisión, mientras que el Fiscal se ha negado a esto último por su «historial delictivo reciente».

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso El Foro de Ceuta se detalla que el acusado se acercó a los vehículos con “animo de infringir el principio de autoridad y de menoscabar bienes de uso púbico, desoyó reiteradamente las órdenes de los agentes policiales y rebasó el cordón policial desplegado para evitar el acercamiento de los allí congregados a las autoridades, propinando golpes y patadas a la parte delantera izquierda y su ventanilla del vehículo oficial camuflado en el que viajaban los escoltas de las autoridades«.

El acusado, que ha respondido a las preguntas del Fiscal en un tono chulesco, ha reconocido que estuvo en la manifestación y que se acercó a los coches “escupí al suelo para que sintieran lo que estábamos sintiendo en Ceuta e insulté diciendo «fuera de aquí cabrones, invasores, no os queremos aquí», aunque ha insistido en que «yo escupí al suelo, pero no toqué el coche, para no meterme en un problema mayor».

El conductor del coche, un agente de la Policía Nacional, se ha ratificado y ha identificado al acusado como el autor de los insultos, escupitajos y de la patada propinada al vehículo policial camuflado, «varias personas golpearon el coche que conducía, pero el acusado es el que golpea en el lado del conductor una patada a la ventanilla y a la puerta, solo estaba él en el lateral del vehículo».

Además, el agente ha asegurado no tener ningún problema personal con el acusado, «le conozco porque somos de la misma barriada y porque tiene antecedentes previos, no tengo ninguna duda de que fue él», ya que esté en su declaración ha afirmado que “me quieren meter el marrón como sea, porque me conocen del pasado que yo tenía, ahora mismo soy consciente, me manifiesto como otra persona, me he reinsertado”.

«Cuando me citaron en comisaría, me dijeron que por mis antecedentes me iban a coger de cabeza de turco y ser responsable de todos los daños, y así ha sido«, ha afirmado ante las preguntas del Fiscal.

Insultos, amenazas y violencia

Un grupo de esas personas también la tomó con los periodistas allí desplegados al grito de “vendidos” y otros insultos intentado amedrentar a los profesionales convocados.

En el grupo concentrado en el helipuerto de Ceuta se encontraba también haciendo aspavientos y gestos poco decorosos un gerente de una sociedad municipal y ex consejero del gobierno de Juan Vivas (PP), Gregorio Garcia Castañeda, que fue cesado fulminantemente tras los hechos que el propio ejecutivo ceutí tachó de bochornosos. El PSOE de Ceuta condenó los hechos y fue quien pidió el despido del gerente de Obimace, sociedad que se dedica a las obras y arreglos urbanos en la ciudad autónoma. El presidente de la Ciudad, al poco tiempo de cesarle, le nombró asesor.