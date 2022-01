A los cuatro detenidos, dos de Bélgica, uno de Marruecos y otro de España, se les acusa de los delitos de detención ilegal de una persona, atentado con instrumento peligroso y lesiones contra los agentes de la autoridad, por lo que el Ministerio Fiscal pide entre uno y nueve años de prisión

El Tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha dejado visto para sentencia el juicio por el intento de secuestro en Benítez en agosto de 2020 tras la declaración de los cuatro acusados, la víctima y cinco agentes de la Policía Nacional que fueron agredidos durante el forcejeo.

Según pudo conocer El Foro de Ceuta, en la noche del 21 de agosto de 2020, la Policía Nacional frustró el intento de secuestro de un varón y, fruto de la intervención policial, se produjo un enfrentamiento entre los presuntos secuestradores y cinco agentes del Cuerpo Nacional de Policía en el que se llegaron a producir varios disparos. Los agentes del CNP precisaron del apoyo de la Guardia Civil y la Policía Local, por lo que se produjo en gran despliegue de medios en la zona.

Fruto de las investigaciones, la Policía Nacional detuvo a tres implicados que se encontraron durante la noche del intento de secuestro y a una cuarta persona por relación con el mismo. De los tres primeros, dos son de Bélgica (M.B. y M.B.) y uno de Marruecos (M.N.), el cuarto es de España (N.K.).

A los cuatro detenidos se les acusa de los delitos de detención ilegal de una persona, atentado con instrumento peligroso y lesiones contra los agentes de la autoridad. El Ministerio Fiscal solicita para M.B., M.B. y M.N. penas de prisión de un año y seis meses por detención ilegal de una persona, así como seis meses de multa con el abono 10 euros diarios por lesiones. A M.B. también se le añaden tres meses de cárcel por atentado. Para el único acusado español, N.K., el Ministerio Fiscal solicita la suma de 9 años de prisión por detención ilegal y lesiones.

Tres de los acusados han reconocido los hechos y han pagado las correspondientes indemnizaciones, incluso mejoradas, para reparar las lesiones de la víctima, de los cinco agentes y de los vehículos dañados. Sin embargo, todos ellos han intentado desvincular al cuarto detenido de los sucesos. Los agentes, que han confirmado la cuantía en calidad de responsabilidad civil abonada, también coinciden con los tres acusados en que la noche del intento de secuestro no vieron al cuarto detenido en la zona del suceso, aunque lo conocen por estar vinculado a otros actos delictivos.

N.K., el único detenido con nacionalidad española, argumentaba encontrarse fuera de Ceuta desde el día 18 de agosto y durante el 21 de agosto, por lo que asegura que no tiene relación ninguna con el intento de secuestro. Su abogado, que ha mostrado su malestar, aseguraba que su cliente no se ha acogido a la conformidad ni ha reconocido los hechos «porque no hay participación y no está en el relato de los hechos», además de señalar de que se haya permitido llegar a juicio y tener que demostrarlo.

La víctima del intento de secuestro, A.M., ha declarado que no tenía ninguna relación con los acusados, aunque sí los conocía de verlos por Ceuta. Relata que salía de la casa de su tío cuando vio un coche al que le dio paso, los ocupantes bajaron, le golpearon y lo metieron en el maletero, y explica que en el momento en el que emprendieron la huída, se chocaron con la Policía Nacional. A.M. ha confesado que «el problema era de su hermano» y considera que esto ocurrió porque él «estaba en el coche de su hermano».

Los tres acusados han pedido perdón tanto a los cinco agentes como a la víctima. En cuanto a la responsabilidad civil, el primer agente ha recibido 10.000 euros, el segundo agente ha recibido 8.700 euros, el tercer agente ha recibido 3.500 euros, el cuarto agente ha recibido 1.929 euros, y el quinto agente ha recibido 1.000 euros, dos de ellos con cuantía mejorada a la inicialmente establecida y quedando todos satisfechos por la cantidad recibida. Los agentes también han reconocido que el ánimo del forcejeo de los acusados iba dirigido a la huida y no a la agresión.

La defensa de los tres acusados ha reseñado el comportamiento satisfactorio y la colaboración de los detenidos durante su estancia en prisión, pidiendo la suspensión de la pena e insistiendo en el cumplimiento de la responsabilidad civil, tanto con los agentes como con la empresa de coches a la que habían alquilado el coche con el que cometieron el delito, que ha declarado que la familia ha pagado todos los daños y que «no quieren perseguir a nadie». Además, también ha señalado las circunstancias personales de uno de los acusados, padre de dos hijos y con su mujer enferma de cáncer.